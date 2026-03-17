Podczas ceremonii pogrzebowej aktorka Monika Dawidziuk wygłosiła niezwykle poruszające przemówienie, które głęboko zapadło w pamięć wszystkim zgromadzonym. Jej słowa wywołały łzy wzruszenia wśród uczestników uroczystości. Artystka przywołała wspomnienia związane z przyjaciółką, dzieląc się także osobistą, poruszającą historią.

Śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce, wywołując ogromne poruszenie zarówno wśród fanów, jak i środowiska artystycznego. 41-letnia aktorka zaginęła na początku marca, a jej poszukiwania przez kilka dni były szeroko relacjonowane w mediach. Tragiczny finał nastąpił 6 marca, gdy w lesie w Biskupicach Oławskich odnaleziono jej ciało, niedaleko wcześniej odkrytego, uszkodzonego samochodu.

Okoliczności śmierci artystki do dziś budzą wiele pytań i emocji. Wstępne ustalenia śledczych nie wskazują na udział osób trzecich, jednak sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny zgonu, dlatego zlecono dodatkowe badania. Tajemniczy charakter tej tragedii sprawił, że sprawa stała się jednym z najgłośniejszych i najbardziej komentowanych wydarzeń ostatnich tygodni w kraju.

Podczas uroczystości pogrzebowej Magdaleny Majtyki nie zabrakło niezwykle wzruszających momentów, które na długo pozostaną w pamięci zgromadzonych. Jednym z nich było przemówienie jej bliskiej przyjaciółki, a zarazem aktorki Moniki Dawidziuk, znanej widzom między innymi z roli Amfisy w serialu "Skazana". Artystka ze łzami w oczach pożegnała Majtykę, dzieląc się osobistymi wspomnieniami i refleksjami, które oddały wyjątkowy charakter ich relacji.

Teraz dostała rolę anioła. Mam na to fizyczny dowód zaczęła aktorka.

Opowiedziana przez nią historia wywołała szczególne poruszenie.

To piórko mi przypominało historię. Kiedyś usłyszałam, że jak anioły mówią do nas w życiu, to wtedy widzimy białe piórka. Ja wzięłam to piórko, które mi zleciało i się nazywało Madzia. (...) Ona była petardą i jest teraz najbardziej petardowym aniołem, który tam jest. To jest właśnie Madzia. Teraz tam jest aniołem sobie. Spokojnie robi dobry team. Dlatego na trzy wszyscy dmuchamy anielskie piórka do nieba. Dla niej mówiła.

Zobacz także: