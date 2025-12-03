Śmierć Nikodema Mareckiego wstrząsnęła opinią publiczną. 11-letni młody aktor zginął 27 listopada. Chłopiec został śmiertelnie potrącony przez samochód. Dziś odbył się pogrzeb Nikodema Mareckiego. Podczas mszy padły przejmujące słowa.

Tragiczna śmierć Nikodema Mareckiego

Nikodem Marecki miał zaledwie jedenaście lat, ale pomimo tak młodego wieku wystąpił w wielu hitowych produkcjach. 11-letni aktor zagrał u boku takich gwiazd jak Małgorzata Kożuchowska czy Joanna Liszowska. Niestety, kilka dni temu wszystkie media obiegła dramatyczna informacja o śmierci Nikodema Mareckiego. Młody aktor został potrącony przez samochód gdy wybiegł z autobusu szkolnego. Śmierć chłopca wstrząsnęła wszystkimi. M.in. Małgorzata Kożuchowska w poruszającym wpisie żegnała Nikodema Mareckiego.

Pogrzeb Nikodema Mareckiego

Dziś w Niedźwiedziu odbyło się ostatnie pożegnanie 11-letniego Nikodema Mareckiego. W trakcie pogrzebu ksiądz wypowiedział przejmujące słowa.

Dziś stoimy tutaj patrzący, ale wciąż niepojmujący tego, co się stało. Chcemy zrozumieć, choć rozum buntuje się wobec tak wielkiej straty. Nikodem, choć był jeszcze tak młody, został – jak wierzymy – wybrany przez Boga i przyjęty do Jego królestwa. Gdy rozmawiałem z jego rodzicami, usłyszałem, że oni również czują, iż stało się to zgodnie z wolą Bożą, choć ich serca przepełnia ból Super Express cytuje słowa księdza.

W trakcie ostatniego pożegnania ksiądz miał powiedzieć, co usłyszał od mamy chłopca, która była przy ciężko rannym synu po wypadku,

Nie narzekał, powiedział tylko: Matko Boska. Wszyscy próbowali go ratować, wszyscy wierzyli, że zostanie przy życiu, a on się oddał Matce Boskiej

Rodzinie chłopca składamy najszczersze kondolencje.

