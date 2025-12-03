Nikodem Marecki był 11-letnim aktorem, który zdobył rozpoznawalność dzięki rolom w filmach „Biała odwaga” i „Zołza”, a także w serialu „Szpital św. Anny”. Mimo młodego wieku zyskał uznanie w branży filmowej. Jego talent i charyzma przyciągały uwagę reżyserów i widzów, a kariera aktorska dopiero nabierała tempa.

Chłopiec uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w miejscowości Niedźwiedź. Tam też mieszkał i spędzał większość czasu między szkolnymi obowiązkami a działalnością aktorską.

Nikodem Marecki zginął w nieszczęśliwym wypadku

Do tragedii doszło 27 listopada 2025 roku. Nikodem Marecki został śmiertelnie potrącony przez samochód po wybiegnięciu z autobusu szkolnego. Zdarzenie miało miejsce w Niedźwiedziu, rodzinnej miejscowości chłopca. Informację o śmierci Nikodema przekazali jego rodzice za pośrednictwem mediów społecznościowych: „Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 27 listopada 2025 r. zmarł, przeżywszy lat 11, najukochańszy syn, brat, wnuczek Nikodem Marecki”.

Reżyser Marcin Koszałka, który pracował z chłopcem przy filmie „Biała odwaga”, opublikował wstrząsające słowa: „Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielka strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… do zobaczenia”.

Śledztwo w sprawie śmierci Nikodema Mareckiego. Prokuratura podjęła decyzję ws. kierowcy

Sprawą śmierci Nikodema Mareckiego zajęła się Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Śledztwo wykazało, że kierowca pojazdu, który potrącił chłopca, był trzeźwy i poruszał się z dozwoloną prędkością. Rzeczniczka prasowa prokuratury, prok. Oliwia Bożek-Michalec, przekazała, że na tym etapie postępowania nie ma podstaw do postawienia zarzutów kierowcy.

Być może stanie się to po zakończeniu postępowania, na teraz nie ma ku temu podstaw powiedziała w rozmowie z Polsat News.

Poruszające słowa Joanny Liszowskiej i Marcina Koszałki po śmierci Nikodema Mareckiego

Śmierć Nikodema poruszyła wiele osób, które znały go osobiście lub pracowały z nim zawodowo. Joanna Liszowska, aktorka znana z roli serialowej matki Nikodema w „Szpitalu św. Anny”, podzieliła się emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych.

Byłeś wyjątkowy. Byłam twoją tylko serialową mamą, a kiedy to piszę znowu płyną mi łzy napisała aktorka.

Reżyser Marcin Koszałka także wspominał młodego aktora z ogromnym żalem. Tragedia głęboko poruszyła środowisko filmowe i lokalną społeczność.

Data pogrzebu Nikodema Mareckiego

Pogrzeb Nikodema Mareckiego został zaplanowany na środę. Cała społeczność szkolna i lokalna pogrążyła się w żałobie. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu, do której uczęszczał chłopiec, potwierdziła informację o jego śmierci i zorganizowała działania mające na celu wsparcie dla uczniów i pracowników placówki.

