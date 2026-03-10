9 marca 2026 roku w historycznym budynku Teatru Polskiego w Warszawie odbyła się 28. edycja Polskich Nagród Filmowych Orły. W tym roku na gali pojawili się m.in. Krystyna Janda, Sonia Bohosiewicz, Agata Kulesza, Izabela Kuna, Leszek Lichota oraz Tomasz Schuchardt. Atmosfera wydarzenia od początku była pełna emocji, jednak szczególnie mocny i poruszający moment nastąpił jeszcze przed wręczeniem pierwszych statuetek.

Wzruszające pożegnanie zmarłych artystów na gali rozdania Orłów 2026

Zgodnie z tradycją gali Orłów, zanim rozpoczęto oficjalną część wręczania nagród, nadszedł czas na chwilę refleksji i wspomnień. Na scenie pojawił się prezydent Polskiej Akademii Filmowej, Dariusz Jabłoński. Przypomniał zebranym o tych, którzy odeszli od czasu poprzedniej edycji gali.

Zanim przyznamy nagrody, zgodnie z tradycją akademii żegnamy wszystkich tych, którzy odeszli od czasu ostatniej ceremonii. To są artyści i artystki, którzy zostawili piękne filmy powiedział Jabłoński.

Podczas uroczystości wspomniano wielu artystów i ludzi kina. Szczególne poruszenie wywołało wspomnienie Bożeny Dykiel i Edwarda Linde-Lubaszenko, których odejście wstrząsnęło w ostatnich miesiącach całą branżą filmową. Na liście upamiętnionych znaleźli się także: Kasia Bajka, Piotr Borkowski, Mirosław Chojecki, Elżbieta Chwalibóg, Robert Czesak, Ewa Dałkowska, Janusz Hetman, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zdzisław Kaczmarek, Maciej Karpiński, Piotr Kmiecik, Leszek Kopeć, Sławomir Kryński, Jacek Kulczycki, Marcel Łoziński, Paweł Mirowski, Jerzy Sztwiertnia, Michał Urbaniak i Marcin Ziębiński. Wspomniano twórców związanych z różnymi dziedzinami sztuki filmowej, których dorobek stał się częścią historii polskiego kina.

Tak publiczność zareagowała na złożenie hołdu zmarłym artystom

Wzruszający fragment gali wywołał niezwykle silne emocje. Publiczność zgromadzona w Teatrze Polskim postanowiła wyrazić swój szacunek i wdzięczność dla zmarłych artystów nie poprzez tradycyjną minutę ciszy, lecz długimi, głośnymi owacjami na stojąco. Cała sala wstała z miejsc, by brawami podziękować za wkład, jaki ci twórcy wnieśli w polską kinematografię.

Przypominamy, że na Gali Orły 2026 pojawiła się plejada największych gwiazd.

Zobacz także:

fot. Piotr Kamionka