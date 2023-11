Każdego roku mówisz sobie, że to się nie powtórzy - że tym razem w Wielkanoc się nie przejesz! Ale jeśli nie udało ci się tego uniknąć, mamy na to radę! A dokładniej nie my, a Anna Lewandowska! W jej kalendarzu można znaleźć kilka rad - co zrobić, by poczuć się lepiej. Oto one! (Dotyczą one każdych świąt oraz imprez, na którym wiemy że będzie dużo jedzenia!)

Oto rady Anny Lewandowskiej - jak nie przejeść się w Wielkanoc?

Aby przygotować żołądek przed jedzeniem, należy wypić dwie szklanki gorącej wody z cytryną lub z octem jabłkowym.

Jedzenia nie należy popijać.

Spróbuj każdej potrawy.

Rób przerwy między posiłkami.

Jedz małymi kąskami i dokładnie żuj pokarm.

Jeśli już musisz sięgnąć po pieczywo, wybierz to ciemne.

Dodaj kminek do ciężkostrawnych potraw.

Używaj do potraw oleju kokosowego.

Propaguj zdrowe potrawy np. bezglutenowe.

Jeżeli już pijesz alkohol, wybieraj czerwone wino. Cięższe trunki popijaj wodą z cytryną.

Wypij na noc melisę, która uspokoi wątrobę lub koper włoski na lepsze trawienie. Od następnego ranka pij pokrzywę.

Zaopatrz się w enzymy trawienne.

Nie spędzaj całych świąt przy stole.

Jedz rozważnie i nie stresuj się

I jak? Do której z rad Ani Lewandowskiej się zastosujesz?

PS. Rada od nas - wszystko jest dla ludzi - ale z umiarem! :)

A ty jak unikasz przejedzenia w święta?

Anna Lewandowska radzi - wszystko tak, ale z umiarem!