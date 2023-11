Pamiętacie słynny mecz Roberta Lewandowskiego, kiedy to strzelił pięć bramek w dziewięć minut? Na pewno tak. Okazuje się, że piłkarz jest do tego stopnia profesjonalistą, że nie cieszył się ze swojego ogromnego sukcesu. Uważa, że mógł strzelić... sześć lub siedem goli. Szczegóły zdradzili przyjaciele Roberta oraz sama Anna w "Elle Man".

Robert we wszystkim musi być najlepszy - jego znajomi nie mają wątpliwości:

Dlatego też nie ogląda swoich meczów. Uważa, że zawsze można zrobić coś lepiej:

Po pamiętnym spotkaniu z Realem - strzelił wtedy cztery bramki - wszyscy szaleli maksymalnie podekscytowani. A Robert wrócił do domu i poprosił o naleśniki. Do mnie rzucił: "No co ty, zmywarki nie wstawiłeś?! - tłumaczy Marek.