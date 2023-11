Michał Wiśniewski zdementował czy potwierdził medialne plotki dotyczące ciąży swojej partnerki? Zaledwie kilka dni temu poinformowaliśmy, że lider zespołu "Ich Troje" już wkrótce po raz piąty zostanie ojcem. Okazało się wówczas, że nowa partnerka, którą Michał Wiśniewski poznał przez internet, jest w trzecim miesiącu ciąży. Oznacza to, że dziecko pary przyjedzie na świat w marcu 2020 roku.

Michał Wiśniewski do tej pory nie komentował medialnych doniesień, ale teraz w programie emitowanym na żywo został zapytany wprost, czy może potwierdzić informacje o piątym dziecku. Jak Michał Wiśniewski zareagował na gratulacje od Tomasza Kammela?

Michał Wiśniewski pojawił się w czwartkowym wydaniu "Pytania na Śniadanie", żeby wziąć udział w rozmowie na temat pomagania dzieciom w lekcjach. Lider "Ich Troje" z pewnością nie spodziewał się jednak tego, że prowadzący śniadaniowe show rozpoczną rozmowę od informacji dotyczących jego piątego dziecka!

Przychodzi nasz kolega dzisiaj i mówi: „Słuchajcie, wy nie wiecie, ale Michał Wiśniewski będzie miał piąte dziecko”- zaczął opowiadać Tomasz Kammel. Jeśli nie chcesz o tym mówić, to ani słowa, ale jeśli chcesz, to my ci bardzo serdecznie gratulujemy… w walce z niżem demograficznym - powiedział dziennikarz.