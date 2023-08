To będzie dla nich nie lada wyzwanie! Jak donosi "Flesz", Julia Wieniawa i Michał Szpak będą razem pracować! Już pod koniec maja aktorka i wokalista zadebiutują w Sopocie w zupełnie nowej roli. Jakiej? Oboje poprowadzą Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie! Michała zobaczymy w duecie z Krzysztofem Ibiszem pierwszego dnia festiwalu, czyli 24 maja. Z kolei Julka razem z Maciejem Rockiem będą gospodarzami sobotniego koncertu Radiowy Hit Roku 25 maja. Skąd ten wybór? Julia Wieniawa prowadzącą Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie Dlaczego Polsat zdecydował się powierzyć rolę prowadzącej właśnie Julii Wieniawie? Okazuje się, że był to wybór samej dyrektor programowej stacji, Niny Terentiew . Jak uzasadniła swoją decyzję? Scenariusz naszego Festiwalu układa publiczność. Przedstawiamy artystów, których najchętniej słuchają nasi widzowie i których płyty pokryły się w tym roku platyną. A Julia Wieniawa jest dziewczyną, która interesuje i elektryzuje młodych ludzi. Ponad milion followersów codziennie chce wiedzieć, gdzie bywa, co je, co ma na sobie, czego słucha i z kim się spotyka. Ja zaś jestem zafascynowana jej aktorstwem w naszym nowym serialu „Zawsze warto”, który pokażemy już jesienią. Gra tam jedną z głównych ról w sposób prawdziwy, przejmujący i nie pozostawiający wątpliwości, że wybrała dobry zawód. Sama jestem ciekawa, jak zadebiutuje w roli prowadzącej Festiwal - powiedziała "Fleszowi" Nina Terentiew. Niewykluczone, że nad morze Julia przyjedzie ze swoim nowym chłopakiem, Aleksandrem Baronem . Aktorka i muzyk spotykają się od kilku tygodni i już nie ukrywają się ze swoim uczuciem . Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, para zostanie nad morzem kilka dni, by odpocząć. Jak donosi "Flesz", majówkę zakochani spędzą...