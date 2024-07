Za nami kolejny odcinek polskiej edycji "Project Runway". Program, który odniósł ogromny sukces w Stanach i był przepustką dla wielu projektantów otwierając im drzwi do kariery. Polski odpowiednik emitowany w TVN od samego początku wywołuje spore emocje, głównie ze względu na osobę Anji Rubik, światowej sławy modelkę, która pełni rolę jurorki obok takich osobowości jak Mariusz Przybylski i Joanna Przetakiewicz. Przypomnijmy: Wpadka w "Project Runway". TVN promuje konkurencję

Jednym z uczestników show jest Kuba. Projektant zajmuje się modą od 17. roku życia, ukończył prestiżowe studia w Danii, a następnie w Edynburgu, dzięki czemu otrzymał grant na założenie własnej marki. Mężczyzna od początku nie ukrywa słabości do jednej z modelek biorących udział w programie. Przy każdej możliwej okazji obsypuje ją komplementami i robi wszystko, żeby mogła z nim współpracować. Często też sugeruje, że między nimi mogłoby coś być. Dziś szczęście się do niego uśmiechnęło i udało mu się wreszcie zaangażować do projektu Magdę, swoją muzę.

Jurorka do uczestnika: Żałuję, że jesteś w tym programie

Podczas prac nad kostiumem między tą dwójką nawiązał się ciekawy dialog sugerujący, że Kuba chciałby, żeby Magda odwzajemniła jego uczucia:

Magda: Pomóc ci jakoś?

Kuba: Mów do mnie

Magda: Co mam mówić?

Kuba: Kocham cię..

W filmiku zza kulis dodał jednak, że to jeszcze nie ten czas kiedy chciałby się zakochać, bo nie może stracić głowę dla dziewczyny. Patrząc jednak na to co dzieje się między nimi od pierwszego odcinka, mamy wrażenie, że związek się rozwinie.

Z programem pożegnała się Arletta, której projekt nie przypadł do gustu jury. Jednogłośnie stwierdzili, że strój, który zaprezentowała można kupić bez problemu w każdym sklepie, a jak wiadomo w tym programie nie o to chodzi.

Jurorki "Project Runway" zachwyciły swoimi kreacjami

