Program Zobacz Lepszą Przyszłość, którego inauguracja obejmowała wyżej wspomniane warsztaty, dotyczy zadbania o wzrok podopiecznych domów dziecka z całego kraju. Grupa Essilor, organizator akcji, koordynuje pracę wolontariuszy, którzy badają wzrok dzieciom w zgłoszonych placówkach. Gdy u któregoś wykryta zostanie wada wzroku, otrzymuje bezpłatne okulary korekcyjne, pozwalające mu zobaczyć świat wyraźniej. Po co? Kasia Cichopek, wspierająca program kolejny rok, wyjaśnia:

„Mało kto myśli o takich potrzebach jak wzrok – gdy dziecko źle czyta, pisze, uczy się, to myślimy, że może jest mało inteligentne. Problemy w szkole sprawiają, że dziecko jest odrzucone przez społeczeństwo, przez dorosłych również. Nazywa się je dyslektykiem albo dysgrafikiem, a prawda jest taka, że nikt nigdy nie myśli o tym, że należałoby zbadać wzrok. W prawie 95% wychodzi, że to nie są żadne ułomności, a zwyczajne zaburzenie widzenia. Tak prostym narzędziem jak okulary można naprawić świat dzieci. Można pokazać im, jak ten świat wygląda, wspomóc, wspierać ich talenty i zachęcać do pracy, do działania.”