Od kilku tygodni prasa rozpisuje się o rozstaniu Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Juror programu "Must Be The Music" wyprowadził się z z domu, a Dorota wraz z synkiem przeniosła się zaś do swojej mamy, Katarzyny Grocholi. Przypomnijmy: To Sztaba podjął decyzję o rozwodzie z Szelągowską. Poszło o romans

Dorota nie załamała się jednak rozstaniem z muzykiem. Choć był to dla niej ogromny cios, szybko stanęła na nogi. Pomogły jej w tym dobre wieści zawodowe. Okazuje się, że Szelągowska weszła już na plan kolejnej edycji programu "Dorota was urządzi" w TVN Style, który pojawi się na antenie wiosną. Co więcej, stacja jest bardzo zadowolona z wyników oglądalności:

Widzom bardzo spodobały się wnętrzarskie patenty Doroty, a stacja jest bardzo zadowolona z wyników oglądalności programu - czytamy w "Gwiazdach"

Może to początek rewolucji w życiu Doroty?

