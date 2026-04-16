Produkcja Polsatu ogłasza nowe pary "Tańca z Gwiazdami". Widzowie podzieleni
Już w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" dojdzie do wielkich zmian. Gwiazdy wystąpią z innymi niż dotychczas partnerami, a nowe pary oficjalnie ogłoszono w mediach społecznościowych programu. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od widzów.
Przed widzami kolejny pełen emocji odcinek "Tańca z Gwiazdami", który tym razem przyniesie nieoczekiwane zmiany. Produkcja przygotowała niespodziankę - uczestnicy na chwilę rozstaną się ze swoimi dotychczasowymi partnerami, by zaprezentować się w zupełnie nowych duetach. Podział gwiazd i tancerzy został już oficjalnie ogłoszony, a informacja szybko wywołała gorącą dyskusję w sieci.
Nowe pary w "Tańcu z Gwiazdami"
W najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" widzowie zobaczą zupełnie nowe duety, co jest efektem specjalnej zmiany zasad wprowadzonych w połowie programu. Tym razem o konfiguracji par zdecydowali sami fani, którzy wzięli udział w głosowaniu w mediach społecznościowych, doprowadzając do sporego przetasowania na parkiecie.
W efekcie powstały nowe zestawienia, w których zobaczymy m.in. Sebastiana Fabijańskiego w parze z Darią Sytą, Paulinę Gałązkę z Jackiem Jeschke czy Kacpra "Jaspera" Porębskiego z Julią Suryś. W nowych duetach wystąpią także Piotr Kędzierski i Hanna Żudziewicz, Gamou Fall i Magdalena Tarnowska oraz Magdalena Boczarska i Michał Bartkiewicz. Dla uczestników to spore wyzwanie, które może znacząco wpłynąć na dalszy przebieg rywalizacji.
Fani podzieleni po zmianach w "Tańcu z Gwiazdami"
Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" opublikowano już szczegóły dotyczące nowych par i ich zestawienia. Informacja szybko przyciągnęła uwagę internautów, a post w krótkim czasie zapełnił się licznymi komentarzami, w których widzowie dzielą się swoimi opiniami na temat wprowadzonych zmian.
Jakie to musi być dla nich trudne. Tak nagle przestawić się na kogoś innego. Zbudować jednak jakąś relację. I do tego klucz do siebie. W tym wszystkim co ten program im narzuca... Ja podziwiam
Nie wiem dlaczego połączyli Gamou z Magdą przy tak znacznej różnicy wzrostu. Gamou powinien być z Julią, a Magda pasowałaby z Jasperem
Będzie się działo...
Wśród fanów nie brakuje także spekulacji dotyczących dalszego przebiegu rywalizacji - wielu zastanawia się, kto przy nowym układzie duetów może jako kolejny pożegnać się z programem. Część widzów obstawia, że z programem może pożegnać się Piotr Kędzierski, który dotychczas występował z Magdaleną Tarnowską.
Teraz dzieciaki będą głosowały na Magdę i Gamou to w następnym odcinku Piotr odpadnie, albo jeszcze w tym
