O próbie włamania do szkoły księcia George'a jako pierwszy poinformował brytyjski tytuł "Daily Mail". Do sytuacji miało dojść w środę popołudniu. 40-letnia kobieta próbowała włamać się do szkoły podstawowej Thomas's Battersea w czasie trwania lekcji. Wezwano policję. Niedoszła włamywaczka została aresztowana do czasu złożenia wyjaśnień.