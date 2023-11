5 z 5

Z kolei Nick Jonas to młodziutki aktor oraz wokalistka, który zasłynął dzięki występom ze swoimi braćmi. Panowie tworzyli zespół Jonas Brothers. Nick Jonas już od najmłodszych lat przejawiał talent muzyczny. Jako dziecko występował w takich musicalach, jak choćby "Piękna i Bestia" czy też "Opowieść wigilijna". Czy to właśnie on usidli starszą od siebie o 11 lat przyjaciółkę Meghan Markle? Czas pokaże!

