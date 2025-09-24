Marta Nawrocka, żona prezydenta Karola Nawrockiego, aktywnie zaznaczyła swoją obecność na arenie międzynarodowej, towarzysząc głowie państwa podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy Karol Nawrocki uczestniczył w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, pierwsza dama angażowała się w działania budujące relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Reklama

Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump w Lotte New York Palace

Kulminacyjnym punktem pobytu Marty Nawrockiej w Nowym Jorku było spotkanie z Melanią Trump. 23 września, po godzinie 19:00 czasu polskiego, pierwsza dama Polski udała się do luksusowego hotelu Lotte New York Palace. To właśnie tam Melania Trump zorganizowała uroczysty bankiet dla pierwszych dam.

Marta Nawrocka została powitana przed wejściem do hotelu. Było to pierwsze osobiste spotkanie Nawrockiej z Melanią Trump, którego zabrakło podczas wcześniejszej wizyty prezydenckiej pary w Waszyngtonie. Spotkanie odbyło się w eleganckiej, oficjalnej atmosferze i wzbudziło spore zainteresowanie medialne, zarówno w Polsce, jak i w USA.

Marta Nawrocka zwróciła się do Melanii Trump po bankiecie

Po zakończonym bankiecie Marta Nawrocka zwróciła się publicznie do Melanii Trump poprzez swoje media społecznościowe. W opublikowanym wpisie podziękowała za zaproszenie, które otrzymała od pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.

W Nowym Jorku wzięłam udział w uroczystym bankiecie wydawanym przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dziękuję za zaproszenie First Lady Melanii Trump napisała na Instagramie żona prezydenta RP.

Wizyta prezydenckiej pary w Nowym Jorku miała związek z udziałem Karola Nawrockiego w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym samym czasie, kiedy prezydent realizował swoje obowiązki dyplomatyczne, pierwsza dama budowała relacje z innymi przedstawicielkami świata polityki i dyplomacji.

Ekspertka oceniła stylizację Marty Nawrockiej

Podczas spotkania z Melanią Trump w Nowym Jorku Marta Nawrocka zaprezentowała się w eleganckim, żółtym komplecie, który – jak podkreślają obserwatorzy – od razu przyciągnął uwagę wszystkich zgromadzonych. To pierwsze osobiste spotkanie z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych miało wyjątkowo uroczystą oprawę, a powitanie przed wejściem do hotelu Lotte New York Palace dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Strój polskiej pierwszej damy został oceniony przez stylistkę Ewę Rubasińską-Ianiro, która w rozmowie z „Faktem” nie kryła uznania. Ekspertka podkreśliła, że Nawrocka prezentowała się niemal bezbłędnie. Minimalistyczny styl, doskonała kolorystyka i starannie dobrane kroje – wszystko to sprawiło, że jej wizerunek podczas wizyty w USA uznano za wyjątkowo udany.

Rubasińska-Ianiro zwróciła jednak uwagę na jeden szczegół – długość spódnicy. Zdaniem stylistki proporcje w modzie mają ogromne znaczenie i decydują o ostatecznym efekcie stylizacji. Przypomniała słowa Coco Chanel, która podkreślała, że „kolana nie są stworzone do ekspozycji”. Jako przykład podała Jackie Kennedy i Melanię Trump, których kreacje do dziś uznawane są za wzór ponadczasowej elegancji.

Mimo tej uwagi ekspertka oceniła styl Marty Nawrockiej bardzo wysoko, określając go jako świeży, żywy i ponadczasowy. Zwróciła uwagę, że polska pierwsza dama potrafi idealnie interpretować minimalizm, łącząc kobiecość z subtelną nowoczesnością. W jej garderobie dominują dopracowane kolory i szlachetne fasony, co sprawia, że całość nabiera elegancji z nowoczesnym błyskiem.

To styl świeży, żywy, nieprzebrany. Jedyny zgrzyt to długość spódnicy. Kilka centymetrów przesunięcia potrafi zburzyć całą harmonię, bo proporcja jest jak architektura, bez niej nawet najlepsze krawiectwo i najmodniejszy kolor tracą siłę. (...) Spójrzmy na Zendayę czy Amal Clooney te mistrzynie grania proporcją. Wiedzą, że to właśnie linia spódnicy decyduje, czy sylwetka unosi się ku rzeźbiarskiej elegancji, czy ciąży ku przeciętności. Moda wybacza wiele, ale nie wybacza złej proporcji powiedziała Rubasińska-Ianiro.

Marta Nawrocka spotkała się z Polkami w Stanach Zjednoczonych

Jednym z kluczowych elementów obecności Marty Nawrockiej w USA była troska o relacje z Polonią. Jej udział w wydarzeniach z udziałem amerykańskich oficjeli oraz pierwszych dam miał również wymiar symboliczny — pokazując, że Polska stawia na wzmacnianie międzynarodowych więzi nie tylko na poziomie politycznym, ale także społecznym i kulturowym.

Po tym wydarzeniu również pierwsza dama zwróciła się do Polek w Stanach Zjednoczonych w emocjonalnym wpisie. W trakcie spotkania Marta Nawrocka także nie kryła wzruszenia, gdy przemawiała do kobiet.

Reklama

Zobacz także: To tam Nawroccy poszli po spotkaniu ONZ. Wybrali luksusowe miejsce