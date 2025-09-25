W Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku odbyło się poruszające wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W tym szczególnym dniu, w sercu Manhattanu, Marta Nawrocka – Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej – dołączyła do Konsula Generalnego RP, uczniów polskich szkół, ich nauczycieli oraz przedstawicieli Zarządu Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce, by wspólnie czytać fragmenty dzieł Jana Kochanowskiego.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Uczestnicy, zgromadzeni w prestiżowych salach Konsulatu, wsłuchiwali się w słowa polskiego mistrza renesansu. Jak zaznaczyła Pierwsza Dama:

Cieszę się, że nasz piękny język ojczysty, jest słyszany tu za Wielką Wodą, w Ameryce, że rozbrzmiewają tu dzieła polskich mistrzów słowa. Jest mi miło, że mogę razem z Państwem kontynuować tradycję Narodowego Czytania, także tu, na Manhattanie mówiła żona Karola Nawrockiego

Tegoroczna edycja wydarzenia została oficjalnie zainaugurowana 6 września w Ogrodzie Saskim przez Parę Prezydencką. Spotkanie w Nowym Jorku było więc wyrazem wspólnoty kulturowej oraz kontynuacji pięknej tradycji łączącej rodaków na całym świecie.

W trakcie wizyty Marta Nawrocka miała również okazję porozmawiać z przedstawicielami Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce na temat obecnej sytuacji polonijnych szkół. Rozmowy dotyczyły zarówno codzienności edukacyjnej, jak i licznych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się placówki edukacyjne działające za granicą.

Marta Nawrocka w granatowej stylizacji

Uwagę zwraca również nowa stylizacja Marty Nawrockiej, która tym razem postawiła na granatowy komplet z efektowną aplikacją na ramieniu. Internauci zgodnie orzekli:

Przepiękne kreacje 👏Stylowo i z klasą

Pani Marto, zjawiskowa kreacja! Wow! piszą internauci na Instagramie

Zgadzacie się? Zobaczcie zdjęcia poniżej.

Marta Nawrocka znów udowodniła, że jest ikoną stylu? Nowa kreacja Pierwszej Damy w USA: "Zjawiskowa", fot: Alicja Stefaniuk/KPRP