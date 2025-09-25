Karol Nawrocki porównuje relacje z Kaczyńskim do małżeństwa. Szokujące słowa prezydenta!

W specjalnym wywiadzie udzielonym dziennikowi „Fakt” prezydent Karol Nawrocki odniósł się do swoich relacji z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Podkreślił, że chociaż codzienne kontakty są trudne do utrzymania, ich relacja pozostaje bardzo dobra.

Codziennych relacji oczywiście nie jesteśmy w stanie — przy tej intensywności naszych zadań — utrzymać. Ale jestem w bardzo dobrej relacji z panem prezesem Kaczyńskim powiedział prezydent w rozmowie z „Faktem”.

Prezydent Nawrocki mówił o relacji z Kaczyńskim, kiedy nagle przywołał żonę

Karol Nawrocki, obrazując charakter relacji z Jarosławem Kaczyńskim, sięgnął po niecodzienne porównanie. Zestawił swoje kontakty z prezesem PiS do relacji małżeńskich, wskazując na ograniczony czas, jaki może poświęcić nawet własnej rodzinie.

Nawet ze swoją ukochaną żoną nie mam codziennych relacji przy obowiązkach, które wykonuję. Nie mogę poświęcić czasu na to, aby być tyle ze swoją żoną, ile bym chciał. Więc jeśli pyta pan o prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kontekście codziennych relacji, to takich codziennych relacji oczywiście nie jesteśmy w stanie — przy tej intensywności naszych zadań — utrzymać wyjaśnił prezydent RP.

Jak wynika z informacji zawartych w artykule „Faktu”, ostatnie publiczne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego u boku Karola Nawrockiego miało miejsce 11 września. Wtedy to w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie zostało zwołane po incydencie związanym z wtargnięciem rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Prezydent Nawrocki opowiedział o rozmowach z opozycją

Karol Nawrocki przyznał, że jego kandydatura w wyborach prezydenckich była od początku wspierana przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prawo i Sprawiedliwość wsparło mnie w czasie kampanii wyborczej. PiS to największa opozycyjna partia w polskim parlamencie podkreślił.

Podkreślił również, że jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej utrzymuje kontakt ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi obecnymi w Sejmie.

Utrzymuję kontakt ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi reprezentowanymi w Sejmie, bo tego się wymaga od polskiego prezydenta przyznał.

Nawrocki dodał także, że spotkania z przedstawicielami różnych sił politycznych to naturalna część jego obowiązków.

Tyle czasu poświęciliśmy na rozmowę o ministrze Sikorskim czy o koalicji rządzącej, więc to naturalne, że spotykam się — na niwie państwowej — z przedstawicielami koalicji, ale także z reprezentantami opozycji dodał.

Warto przypomnieć, że para prezydencka poleciała do Stanów Zjednoczonych, co wywołała dużo emocji w mediach. W trakcie wizyty w Nowym Jorku Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Natomiast prezydent RP wystąpił podczas zgromadzenia ONZ.

