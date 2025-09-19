Klinika Budzik dla dorosłych przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie gościła wyjątkową osobę. Marta Nawrocka, Żona Prezydenta RP, odwiedziła placówkę prowadzoną przez Fundację „Akogo?”. W trakcie wizyty spotkała się z Ewą Błaszczyk, prezes Fundacji, której córka od ponad 20 lat jest w śpiączce.

Emocjonalne spotkanie Marty Nawrockiej z rodzinami pacjentów Kliniki Budzik

Podczas emocjonalnych rozmów z rodzinami i opiekunami pacjentów przebywających w śpiączce, Marta Nawrocka usłyszała historie codziennej walki o zdrowie bliskich. Spotkanie z personelem medycznym również miało poruszający charakter – Pierwsza Dama rozmawiała z ludźmi, którzy każdego dnia dbają o życie i powrót do świadomości swoich pacjentów.

To miejsce pełne ciszy, ale i radości wybudzenia. Dajecie Państwo pacjentom i ich rodzinom nadzieję na zwycięstwo nawet w najtrudniejszej walce o zdrowie i życie. Bardzo Wam za to dziękuję

Cel działania Kliniki Budzik i rola Fundacji "Akogo"

Klinika Budzik dla dorosłych powstała z inicjatywy Fundacji „Akogo?”, której prezesem jest Ewa Błaszczyk. Ośrodek działa przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Jego głównym celem jest wybudzanie pełnoletnich pacjentów ze śpiączki.

Pacjenci, którzy trafiają do kliniki, otaczani są specjalistyczną opieką. Personel medyczny zapewnia im intensywną terapię oraz rehabilitację neurologiczną. To nie tylko leczenie, ale również codzienna walka o poprawę stanu zdrowia i odzyskanie sprawności.

Klinika Budzik nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych metod leczenia. Zespół specjalistów prowadzi badania naukowe, realizuje projekty grantowe i współpracuje z renomowanymi placówkami medycznymi oraz naukowymi na świecie.

Jednym z przykładów współpracy międzynarodowej jest kontakt z Uniwersytetem w Cambridge. Takie działania mają na celu podnoszenie skuteczności terapii i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w opiece nad pacjentami w śpiączce.

Córka Ewy Błaszczyk wciąż jest w śpiączce

Założycielką fundacji "Akogo?" jest znana aktorka, Ewa Błaszczyk, którą do tej wyjątkowej inicjatywy zainspirowała własna, dramatyczna historia. Jedna z jej córek bowiem od przeszło 20 lat przebywa w śpiączce. Aleksandra ma dziś już 31 lat, a swoje ostatnie słowa wypowiedziała mając zaledwie 6 lat, tuż po tym, jak zakrztusiła się, próbując przełknąć tabletkę. Wówczas rozpoczęła się walka Ewy Błaszczyk o wybudzenie córki, która niestety trwa do dziś.

Marta Nawrocka odwiedziła Klinikę Budzik, fot. Alicja Stefaniuk/KPRP

Marta Nawrocka odwiedziła Klinikę Budzik, fot. Alicja Stefaniuk/KPRP

Marta Nawrocka odwiedziła Klinikę Budzik, fot. Alicja Stefaniuk/KPRP

