Daniel Nawrocki wkracza do gry! Jego program wygryzł Schreiber z prime time'u

Telewizja wPolsce24 zdecydowała się na poważne przetasowania w swojej ramówce. Największą zmianą jest przesunięcie programu Marianny Schreiber na wcześniejszą godzinę – od teraz będzie emitowany o 16:20. W jego miejsce, czyli o 20:20, pojawi się nowy format – „Nawrocki w Polsce”, prowadzony przez Daniela Nawrockiego. To spory awans czasowy dla nowego programu, który dotychczas nadawany był znacznie wcześniej.

Decyzja ta podkreśla rosnącą pozycję Daniela Nawrockiego w mediach. Syn prezydenta zaledwie kilka dni wcześniej zadebiutował w roli gospodarza własnego programu, a już teraz zyskał najatrakcyjniejszy czas antenowy w niedzielne wieczory.

Rozmowa Daniela Nawrockiego z Filipem Chajzerem przyciągnęła mnóstwo widzów

Program „Nawrocki w Polsce” zadebiutował 10 sierpnia. W pierwszym odcinku gościem był były prezenter TVN – Filip Chajzer. Ich rozmowa wzbudziła spore emocje, a odcinek odbił się szerokim echem wśród widzów, co miało realny wpływ na popularność formatu.

Dynamiczna rozmowa oraz odważne pytania Nawrockiego zyskały aprobatę zarówno widzów, jak i władz stacji. Format zyskał rozpoznawalność, a sukces debiutu otworzył drogę do kolejnych zmian i awansu w ramówce.

Od teraz program Daniela Nawrockiego będzie w prime time

Daniel Nawrocki nie zamierza zwalniać tempa. Już zapowiedział kolejnych gości swojego programu. Wśród nich pojawią się znane nazwiska: były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej Dariusz Michalczewski oraz obecny mistrz Polski, Kacper Meyna.

W szczególności Meyna zapowiada się jako „najważniejszy gość” kolejnego odcinka. Daniel zapowiedział ich udział bezpośrednio na antenie, podkreślając, że Meyna to aktualnie najlepszy polski bokser i posiadacz pasa Mistrza Polski.

Kolejnymi gośćmi będą Dariusz Michalczewski oraz Kacper Meyna. Michalczewskiego każdy raczej zna, to jest były mistrz świata w boksie wagi półciężkiej, a drugim gościem, ale w sumie takim najważniejszym w tym odcinku jest Kacper Meyna, aktualnie najlepszy polski bokser, mistrz, posiadacz pasa Mistrza Polski zapowiedział syn prezydenta RP.

Daniel Nawrocki zajął miejsce programu Marianny Schreiber

Zmiany w ramówce oznaczają przesunięcie formatu Marianny Schreiber na wcześniejszą godzinę. Jej program od teraz będzie emitowany o 16:20. Jest to znaczna zmiana, biorąc pod uwagę, że wcześniej zajmowała atrakcyjniejszy czas antenowy.

Decyzja stacji może świadczyć o wyraźnym stawianiu na program Daniela Nawrockiego, który w bardzo krótkim czasie osiągnął sukces medialny i zdobył kluczowy slot w niedzielnej ramówce.

Kim jest Daniel Nawrocki?

Choć wiele mówi się o Danielu Nawrockim jako o synu prezydenta, warto przypomnieć, że nie jest on biologicznym dzieckiem Karola Nawrockiego. Jak ujawniła Marta Nawrocka, od 6 sierpnia pierwsza dama, kiedy poznała obecnego prezydenta, była już matką Daniela.

Karol Nawrocki nie tylko zaakceptował Daniela, ale także aktywnie uczestniczył w jego wychowaniu. Para przeszła pełny proces adopcyjny, a Karol Nawrocki jest pełnoprawnym ojcem Daniela od 15 lat. Chłopak nosi jego nazwisko i, jak przyznała Marta Nawrocka, „już nie pamięta, że nie jest jego biologicznym ojcem”.

Wiele mówi się o tym, że Daniel Nawrocki idzie w ślady ojca i aktywnie wspiera Karola Nawrockiego w trakcie prezydentury.

