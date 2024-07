W Niemczech wciąż jest głośno po słowach Roberta Lewandowskiego, który skrytykował swoich kolegów z klubu, zarzucając im brak wsparcia w walce o koronę króla strzelców.

- Robert powiedział mi, że nie miał żadnego wsparcia od kolegów. Ale też nie było wsparcia od trenera, który nie zaapelował do zawodników Bayernu, by pomogli. Robert był tak bardzo zawiedziony, nigdy wcześniej go takiego nie widziałem – powiedział w rozmowie z „Kickerem” menedżer Roberta Maik Barthel.