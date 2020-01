Będzie hit! Michele Morone w teledysku do utworu promującego film "365 dni" - jak wygląda filmowy Massimo?

Już 7 lutego odbędzie się premiera filmu "365 dni", na podstawie głośnej powieści erotycznej Blanki Lipińskiej. W sieci pojawił się gorący zwiastun produkcji, w którym nie brakuje odważnych scen, erotyzmu i nagości! Z kolei w piątek 17 stycznia w serwisie Youtube odbyła się premiera utworu promującego film.

Uwaga, wykonawcą piosenki jest odtwórca głównej roli, Michele Morrone!

Zobacz także: Jest nowy gorący zwiastun "365 dni" bez cenzury! Nie brakuje odważnych scen!

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu, na który na pewno czeka każdy fan powieści Lipińskiej. "365 dni" to film, w którym nie będzie brakowało erotycznych scen i nagości. W rolach głównych zobaczymy Annę Marię Sieklucką oraz Michele Morrone! Ponadto na ekranie pojawi się cała plejada polskich gwiazd: Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Magdalena Lamparska, Bronisław Wrocławski, Agnieszka Warchulska i Natasza Urbańska.

Jak się okazuje, odtwórca głównej roli, oprócz aktorstwa, zajmuje się także... muzyką i jest świetnym wokalistką. Właśnie do sieci trafił utwór aktora, "Feel It", który usłyszymy także w filmie.

“Feel It” to pierwszy singiel Michele Morrone, zapowiadający debiutancką płytę pt. “Dark Room”. Teledysk do piosenki został wzbogacony fragmentami filmu “365 dni”, w którym Michele jest odtwórcą głównej roli - filmowego Massimo. Michele jest z pochodzenia Włochem, pokochał Polskę podczas zdjęć do filmu „365 dni”. Z zawodu jest aktorem, ale jego pasją jest muzyka - czytamy w opisie pod teledyskiem.