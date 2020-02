Serial pt. "Osiecka" zostanie wyemitowany we wiosennej ramówce TVP. Będzie składał się z 13 odcinków. Jak informują Wirtualnemedia.pl premiera pierwszego zaplanowana jest na 6 marca 2020 roku. Kolejne odcinki będą pojawiały się co piątek o godz. 20:35 na antenie TVP1. W serialu wystąpią m. in. Mikołaj Roznerski, Magdalena Popłaska i Aleksandra Konieczna.

"Osiecka" nowy serial TVP. Kto zagra?

"Osiecka" to serial przedstawiający biografię Agnieszki Osieckiej, obejmujący zarówno artystyczne, społeczne i polityczne realia tamtych czasów. Serial będzie się składał z 13 odcinków.

Widzowie zobaczą spektakularne sukcesy oraz porażki Osieckiej, zarówno w walce z cenzurą, jak i wynikające z trudnych życiowych wyborów. W nowej produkcji TVP zobaczymy od kulis szeroką panoramę kulturalnego i towarzyskiego życia Warszawy i Polski na przestrzeni kilku dekad, a jej bohaterami - poza Osiecką - będą postacie takie jak m.in. Maryla Rodowicz, Krystyna Sienkiewicz, Elżbieta Czyżewska, Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski, Zbigniew Cybulski i Bogusław Kobiela - brzmi opis serialu, przytoczony przez Wirtualnemedia.pl.

Za scenariusz serialu "Osiecka" odpowiadają Maciej Karpiński i Maciej Wojtyszko, przy współpracy z Henryką Królikowską. Reżyserem obrazu jest Robert Gliński.

Jesteście ciekawi tej produkcji?

Obsada serialu "Osiecka"

W serialu o życiu Agnieszki Osieckiej pt. "Osiecka" wystąpią:

Eliza Rycembel jako młodsza Agnieszka Osiecka,

Magdalena Popławska jako starsza Agnieszka Osiecka,

Piotr Żurawski jako Daniel, mąż Agnieszki,

Maria Pakulnis jako Maria, matka Agnieszki,

Jan Frycz jako Wiktor, ojciec Agnieszki,

Jędrzej Hycnar jako Marek Hłasko,

Mikołaj Roznerski jako Wojciech Frykowski,

Grzegorz Małecki jako Jeremi Przybora,

Mariusz Kiljan jako Jerzy Wasowski,

Aleksandra Pisula jako Olga Lipińska,

Aleksandra Konieczna jako Hanna Bakuła,

Karolina Piechota jako Maryla Rodowicz,

Barbara Garstka jako Elżbieta Czyżewska,

Paulina Walendziak jako Krystyna Sienkiewicz,

Wiktoria Gorodeckaja jako Józefina, kochanka ojca Agnieszki.

Magdalena Popławska i Eliza Rycembel wcielą się w rolę Agnieszki Osieckiej.

W produkcji wystąpi również Mikołaj Roznerski.