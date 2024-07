Lady Gaga wydała niedawno swoją nową płytę. Szumnie zapowiadany "ARTPOP" nie spełnił do końca oczekiwań krytyków i sprzedaje się gorzej niż poprzednie albumy gwiazdy. W takich chwilach każda popowa weteranka sięga po sprawdzony patent - skandal. Przypomnijmy: Lady Gaga prowokowała na scenie AMA. Oberwało się prezydentowi

Reklama

Kontrowersyjny występ z singlem "Do What U Want" to jednak nie jedyne narzędzie promocyjne, z którego zamierza skorzystać artystka. Gaga kilka tygodni temu nakręciła teledysk do tego utworu, a jego premiera ma odbyć się już za kilka dni. Tym razem jednak nie odbędzie się ona tradycyjnie na YouTube. Wokalistka nawiązała współpracę z największą siecią dzielenia się plikami BitTorrent i to właśnie stamtąd fani gwiazdy będą mogli pobrać najnowszy teledysk ich idolki. Jest to wyjście naprzeciw nielegalnemu pobieraniu muzyki.

Gaga nie jest jednak pierwszą artystką, która skorzystała z dobrodziejstw torrentów. W październiku na BitTorrent swoje najnowsze dzieło zaprezentowała światu... Madonna. Jak widać, młodsza koleżanka wciąż potrafi się wiele nauczyć od Królowej Popu ;)

Czekacie na premierę klipu Lady Gagi?

Zobacz: Baśka z internetu przebrała się za Lady Gagę

Zobacz także

Reklama

Smutna Lady Gaga na lotnisku: