Pracowała dla Karola Nawrockiego. Teraz będzie gwiazdą telewizji
Po 10 latach pracy w TV Republika i krótkim epizodzie jako rzeczniczka kampanii Karola Nawrockiego, Emilia Wierzbicki wraca do telewizji. Nie zobaczymy jej jednak w dotychczasowej stacji, lecz w zupełnie nowej roli – jako prowadzącej autorski cykl publicystyczny w telewizji wPolsce24.
Pod koniec 2024 roku Emilia Wierzbicki objęła funkcję rzeczniczki prasowej kampanii Karola Nawrockiego. Jej rola zakończyła się wraz z sukcesem kandydata w wyborach. Po zakończeniu kampanii Wierzbicki musiała poszukać nowego zajęcia zawodowego. Przez lata kojarzona z ekranem telewizji, postanowiła wrócić do mediów – tym razem w nowej odsłonie.
Emilia Wierzbicki wraca do telewizji
Emilia Wierzbicki przez 10 lat pracowała w TV Republika, gdzie prowadziła m.in. serwis informacyjny. Jej odejście z tej stacji było znaczącą zmianą zawodową. Teraz dziennikarka oficjalnie ogłosiła powrót do mediów, jednak nie wróciła do Republiki. Zamiast tego została jednym z nowych głosów stacji wPolsce24.
W jakiej roli zobaczymy Emilię Wierzbicki?
W poniedziałkowym porannym programie telewizji wPolsce24 zaprezentowano Emilię Wierzbicki jako nową prowadzącą. Ma odpowiadać za autorski cykl publicystyczny, którego koncepcja nadal jest w trakcie opracowywania. Program będzie nadawany od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.
Wierzbicki zapowiedziała, że w audycji znajdzie się miejsce dla drugiego prowadzącego. Główna tematyka programu ma koncentrować się na bieżących wydarzeniach politycznych. Struktura każdego odcinka ma opierać się na dyskusjach z zaproszonymi gośćmi.
Będzie pokazywał to, co najważniejsze danego dnia, a później będziemy rozmawiać z ciekawymi gośćmi na ten temat. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie!
Premiera nowego programu Emilii Wierzbicki zaplanowana jest na połowę września. Audycja będzie nadawana od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych na antenie stacji wPolsce24. To oznacza codzienną dawkę aktualnych komentarzy politycznych, analiz i rozmów z gośćmi komentującymi najważniejsze wydarzenia dnia.
Warto przypomnieć, że wPolsce24 to stacja bliska nowemu prezydentowi RP. Niedawno syn głowy państwa, Daniel Nawrocki dostał własny program w tej stacji telewizyjnej. W dodatku szybko awansował, otrzymując lepszy czas antenowy. Niewykluczone, że to dopiero początek kariery Daniela w mediach.
