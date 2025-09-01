Pod koniec 2024 roku Emilia Wierzbicki objęła funkcję rzeczniczki prasowej kampanii Karola Nawrockiego. Jej rola zakończyła się wraz z sukcesem kandydata w wyborach. Po zakończeniu kampanii Wierzbicki musiała poszukać nowego zajęcia zawodowego. Przez lata kojarzona z ekranem telewizji, postanowiła wrócić do mediów – tym razem w nowej odsłonie.

Reklama

Emilia Wierzbicki wraca do telewizji

Emilia Wierzbicki przez 10 lat pracowała w TV Republika, gdzie prowadziła m.in. serwis informacyjny. Jej odejście z tej stacji było znaczącą zmianą zawodową. Teraz dziennikarka oficjalnie ogłosiła powrót do mediów, jednak nie wróciła do Republiki. Zamiast tego została jednym z nowych głosów stacji wPolsce24.

W jakiej roli zobaczymy Emilię Wierzbicki?

W poniedziałkowym porannym programie telewizji wPolsce24 zaprezentowano Emilię Wierzbicki jako nową prowadzącą. Ma odpowiadać za autorski cykl publicystyczny, którego koncepcja nadal jest w trakcie opracowywania. Program będzie nadawany od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Wierzbicki zapowiedziała, że w audycji znajdzie się miejsce dla drugiego prowadzącego. Główna tematyka programu ma koncentrować się na bieżących wydarzeniach politycznych. Struktura każdego odcinka ma opierać się na dyskusjach z zaproszonymi gośćmi.

Będzie pokazywał to, co najważniejsze danego dnia, a później będziemy rozmawiać z ciekawymi gośćmi na ten temat. Dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia na antenie! napisała na Instagramie.

Premiera nowego programu Emilii Wierzbicki zaplanowana jest na połowę września. Audycja będzie nadawana od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych na antenie stacji wPolsce24. To oznacza codzienną dawkę aktualnych komentarzy politycznych, analiz i rozmów z gośćmi komentującymi najważniejsze wydarzenia dnia.

Warto przypomnieć, że wPolsce24 to stacja bliska nowemu prezydentowi RP. Niedawno syn głowy państwa, Daniel Nawrocki dostał własny program w tej stacji telewizyjnej. W dodatku szybko awansował, otrzymując lepszy czas antenowy. Niewykluczone, że to dopiero początek kariery Daniela w mediach.

Reklama

Zobacz także: Karol i Marta Nawrocki zaskoczyli wszystkich podczas inauguracji roku szkolnego w Wolanowie