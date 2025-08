Marta Nawrocka już 6 sierpnia 2025 roku zostanie oficjalnie pierwszą damą Polski. W swoim pierwszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” oraz kobieta.rp.pl podkreśliła, że nie zamierza ograniczać się do ceremonialnych obowiązków. – „Szczególny nacisk położę na walkę z hejtem” – zapowiedziała z mocą.

W rozmowie zaznaczyła, że chce być aktywną i obecna w życiu społecznym pierwszą damą. Jej celem jest dostrzeganie zarówno problemów, jak i radości zwykłych ludzi.

"Nie chcę być porównywana". Pierwsza dama zapowiada autentyczność

Dziś odbyło się zaprzysiężenie Karola Nawrockiego! W wielkim wydarzeniu towarzyszyła mu oczywiście żona, Marta Nawrocka, która wcześniej udzieliła pierwszego wywiadu, otwarcie deklarując, że nie zamierza kopiować stylu swoich poprzedniczek.

Każda pierwsza dama była wyjątkowa (...). Będę konsekwentnie budowała swój wizerunek

Jej celem jest pokazanie własnej osobowości, bez podążania utartymi ścieżkami. Zamiast prób dopasowania się do oczekiwań, chce dać się ludziom poznać jako autentyczna osoba, która ma własne zdanie i wartości. Wskazuje, że obejmowanie takiej roli to dla niej nie tylko wyzwanie, ale i życiowa zmiana.

Jednym z najbardziej poruszających fragmentów wywiadu była relacja Marty Nawrockiej z kampanii prezydenckiej męża, Karola Nawrockiego.

Wylewał się hejt, sączyły się kłamstwa (...). Ten czas zweryfikował wiele relacji - przyznała.

Doświadczenia z tego okresu uświadomiły jej, jak niszczący wpływ może mieć przemoc psychiczna i medialna. Nowa pierwsza dama zapowiada, że nie tylko nie przemilczy tego tematu, ale uczyni z niego jeden z głównych punktów swojego działania.

Rodzina na pierwszym miejscu. Wyznanie Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka wielokrotnie podkreślała, że jej najważniejszą wartością jest rodzina. W szczególności mówiła o najmłodszej córeczce, Kasi. –

Mąż jest absolutnie bezradny wobec jej uroku, nawet kiedy coś przeskrobie. Wszystko jej wybacza i nie potrafi się na nią gniewać nawet przez chwilę

Od 20 lat ma u boku wspierającego męża, co daje jej poczucie bezpieczeństwa i wolności.

Czuję się bezpiecznie od 20 lat, odkąd mam przy boku męża – wspierającego, kochającego, który nigdy mnie nie ogranicza

Walka z hejtem, wsparcie dzieci i kobiet. Oto cele nowej pierwszej damy

Jako przyszła pierwsza dama Marta Nawrocka chce skoncentrować się na realnych problemach społecznych. W centrum jej zainteresowania znajdą się dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety. Planuje działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

Będę chciała być pierwszą damą blisko ludzkich spraw. Pochylę się nad problemami osób niepełnosprawnych i ich rodzin, kwestiami związanymi z wyrównywaniem szans wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza tych, które mają ograniczony dostęp do rozwijania talentów i pasji

Ważnym punktem jej programu będzie walka z przemocą psychiczną i hejtem.

Nie może być na niego przyzwolenia w przestrzeni publicznej, zwłaszcza gdy dotyka dzieci - zaznaczyła.

Wszystko wskazuje na to, że nowa pierwsza dama nie tylko zrywa z dotychczasowymi wzorcami, ale także wnosi do Pałacu Prezydenckiego zupełnie nową jakość – otwartość, empatię i odwagę, by mówić o bolesnych sprawach głośno i stanowczo.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka podczas zaprzysiężenia na prezydenta, fot. Paweł Wodzyński/East News

