Salwy śmiechu w Ogrodzie Saskim! Narodowe Czytanie 2025 zaskoczyło publiczność

W sobotę, 6 września 2025 roku, w warszawskim Ogrodzie Saskim odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczna odsłona wydarzenia poświęcona była twórczości Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych poetów epoki renesansu. Spotkanie zorganizowano pod patronatem pary prezydenckiej, co nadało wydarzeniu szczególny charakter.

Para prezydencka wzięła udział w Narodowym Czytaniu

Uroczystą inaugurację Narodowego Czytania poprowadziła para prezydencka. Prezydent wraz z małżonką wzięli czynny udział w wydarzeniu, podkreślając wagę literatury i jej wpływ na tożsamość narodową.

Wśród odczytanych dzieł pojawiły się fragmenty poezji, które przyciągnęły uwagę zgromadzonych. Jednym z najmocniejszych akcentów był występ Karola Nawrockiego, który zaprezentował wiersz "O śmierci Jana Tarnowskiego". Jego interpretacja wywołała poruszenie wśród słuchaczy. Jednak największe emocje wywołała Marta Nawrocka, odczytując fragment „X pieśni” Jana Kochanowskiego.

Marta Nawrocka rozbawiła zgromadzonych. Karol Nawrocki krótko skomentował

Biorący udział w wydarzeniu Karol i Marta Nawroccy od samego początku budzili duże zainteresowanie. W pamięci zgromadzonych z pewnością pozostanie jednak szczególny moment. Fragment „X pieśni” w wykonaniu pierwszej natychmiast rozbawił publiczność. Utwór zawierał ironiczny komentarz dotyczący roli żony w sukcesach męża.

Może kto ręką sławy dostać w boju,Może wymową i rządem w pokoju;Lecz jeśli żona męża nie ozdobi,Mąż prózno robi.Kto z gospodarstwa, a kto zaś z wysługiZbierze pieniądze, i z kupiectwa drugi —Jeśli się żona nie przyłoży ktemu,Zginąć wszytkiemu. przeczytała Marta Nawrocka.

Interpretacja Marty Nawrockiej rozbawiła zgromadzonych do łez. Reakcja była natychmiastowa, a żartobliwy ton wywołał salwy śmiechu. Karol Nawrocki zareagował błyskawicznie.

Sama prawda! krzyknął prezydent RP.

Warto przypomnieć, że nie tylko zabawna interpretacja pierwszej damy wywołała emocje podczas tego wydarzenia. Wiele mówi się o stylizacji, którą Marta Nawrocka wybrała na uroczystą okazję. Look doczekał się pochlebnych słów ze strony m.in. Ewy Minge.

Narodowe Czytanie to akcja, która została zainicjowana w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od tamtej pory objęta jest patronatem prezydenta RP. Wydarzenia odbywają się nie tylko w kraju, ale i za granicą, angażując polskie placówki dyplomatyczne, instytuty kultury i grupy polonijne. Co roku wybierana jest inna lektura, reprezentująca dorobek narodowej literatury.

