Czy w święta Bożego Narodzenia Polsat wyemituje film "Kevin sam w domu"? To pytanie, jak co roku, zadają sobie wszyscy fani tej kultowej produkcji. Uwielbiany przez widzów film od lat trafia do świątecznej ramówki Polsatu i chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby stacja zrezygnowała z emisji hitu o perypetiach rezolutnego chłopca. Okazuje się, że władze stacji podjęły już decyzję w sprawie "Kevina samego w domu"! Czy w zbliżające się święta znów będziemy mogli zobaczyć, jak Kevin rozprawia się ze złodziejami?

Będą święta z Kevinem!

Według informacji portalu wirtualnemedia.pl władze Polsatu zdecydowały, że "Kevin sam w domu" znajdzie się w świątecznej ramówce stacji! Kiedy więc widzowie zobaczą kultową produkcję? Film, który miał swoją premierę w 1990 roku (blisko 30 lat temu!), zostanie wyemitowany w Wigilię, 24 grudnia, o godzinie 20:00! Jak donosi portal, za 30-sekundowy spot w przerwach reklamowych podczas filmu reklamodawcy będą musieli zapłacić od 78,9 tys. złotych do 86,3 tys. złotych.

Tym samym reklamy przy „Kevinie samym w domu” kosztują zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich pozycji programowych Polsatu w grudniu br. - donosi portal wirtualnemedia.pl.

Przypominamy, że w zeszłym roku w święta "Kevina samego w domu" obejrzało średnio 4,51 mln widzów! Czy tym razem film również przyciągnie miliony widzów przed telewizory? Coś czujemy, że tak! My zdecydowanie nie wyobrażamy sobie świąt bez Kevina! Wy również?

Ile razy widzieliście już film "Kevin sam w domu"?

Polsat znów wyemituje "Kevina samego w domu"

Film zostanie wyemitowany 24 grudnia o godzinie 20:00

