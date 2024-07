Janusz Józefowicz chce, żeby Edyta Górniak wystąpiła w jego filmie! Okazuje się bowiem, że ruszyły już prace nad ekranizacją słynnego musicalu "Metro" i Józefowicz chciałby, żeby diva pojawiła się w filmie. Twórca spektaklu, który po raz pierwszy wystawiono w Teatrze Dramatycznym już 25 lat temu, w rozmowie z Supr Expressem opowiedział o swoich planach związanych z filmem.

To prawda, trwają prace nad ekranizacją "Metra", przymierzamy się do tego. Z Edytą Górniak nie było jeszcze konkretnych rozmów na ten temat, ale chciałbym, aby w nim wystąpiła. Raczej jako guest star. Taki sam pomysł mamy na jeszcze kilku wykonawców. Główne role będą jednak grali ludzie młodzi - powiedział Janusz Józefowicz.

Jak udało nam się dowiedzieć, Edyta Górniak nie rozmawiała jeszcze o ewentualnej współpracy z Januszem Józefowiczem. Teraz artystka skupia się na Eurowizji oraz swojej trasie koncertowej.

Czy Edyta Górniak zgodzi się wystąpić w filmie Janusza Józefowicza? Artystka z wielkim sentymentem wspominała ostatnio swój udział w Metrze. Na Facebooku gwiazda zamieściła obszerne podziękowania dla wszystkich, z którymi współpracowała przy musicalu.

Do dziś kiedy słyszę pierwsze dźwięki Uwertury, mam ścisk w sercu. Ten sam, który czułam niezmiennie przed każdym z 700 spektakli, kiedy dźwięki Janusza Stokłosy podnosiły żelazną kurtynę w Teatrze Dramatycznym... Dyscyplina, punktualność, zapach kotar, szum oczekującej widowni, strach, wyczerpanie, szczęście i magia bliskości z publicznością. Pracowitość, szacunek do widza, skupienie, muzykalność - to wszystko odkrywałam po raz pierwszy pod okiem Janusza Józefowicza, Janusza Stokłosy i Wiktora Kubiaka...- pisała wówczas Edyta Górniak.