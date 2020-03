Powstanie film "Ranczo" po śmierci Pawła Królikowskiego? Reżyser już podjął decyzję!

Widzowie serialu "Ranczo" już od dawna czekali na kontynuację losów mieszkańców wsi Wilkowyje. W czerwcu miały rozpocząć się zdjęcia do filmu, jednak po śmierci Pawła Królikowskiego, który grał postać Kusego, kontynuacja projektu stanęła pod znakiem zapytania. Reżyser filmu "Ranczo. Zemsta wiedźm" podjął ostateczną decyzję. Powstanie film bez postaci Kusego?

Reżyser "Rancza" Wojciech Adamczyk powiedział wprost, że w obecnej sytuacji nie widzi możliwości kontynuowania prac nad filmem:

Reżyser zdradził, że śmierć Pawła Królikowskiego, który zdobył serca widzów rolą Kusego, wszystko zmieniła. Okazuje się, że aktor miał być znaczącą postacią w filmie "Ranczo. Zemsta wiedźm", dlatego projekt został całkowicie zawieszony:

W scenariuszu bardzo wiele scen przeznaczonych było właśnie dla Pawła. Był jednym z motorów fabuły, jego zachowanie miało — zwłaszcza w drugiej części filmu — napędzać akcję. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zastąpić go w roli Kusego. To jego rola, to on odcisnął na niej swoje piętno - wyznała Wojciech Adamczyk.