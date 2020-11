Nie wszystkie dzieci wrócą do szkoły po feriach! Wiceminister edukacji zdradził, które klasy dalej będą na zdalnym nauczaniu

Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski zabrał głos w sprawie powrotu dzieci i młodzieży do szkół po feriach zimowych 2021, które skończą się 17 stycznia. Zdradził, w jakiej kolejności uczniowie będą wracać do nauki stacjonarnej. Wskazał też konkretną datę, w której mogłyby się odbyć próbne egzaminy maturalnych. Sprawdźcie szczegóły.

Powrót dzieci do szkół po feriach zimowych 2021

Podczas sobotniej konferencji prasowej premier poinformował, że nauka zdalna zostanie przedłużona aż do 23 grudnia. Potem uczniowie mają przerwę świąteczną, a od 4 do 17 stycznia cała Polska będzie odpoczywać na feriach zimowych. Oznacza to, że uczniów czeka aż miesiąc wolnego od szkoły. Nie jest jednak pewne, czy 18 stycznia 2021 będzie pewnym terminem powrotu dzieci i młodzieży do stacjonarnej nauki.

To najbardziej optymistyczny wariant - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w RMF FM.

Z kolei podczas poniedziałkowej konferencji w Białymstoku, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski podkreślił, że decyzja o wspólnych feriach zimowych dla wszystkich uczniów w kraju ma pomóc w tym, aby przynajmniej część uczniów mogła wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach:

Będziemy postulowali, by w pierwszej kolejności wróciły tam dzieci najmłodsze z klas I-III, ósmoklasiści, maturzyści i ostatnie klasy szkół zawodowych, te, które prowadzą zajęcia praktyczne, a jeżeli liczba zachorowań spadnie bardzo mocno, to wtedy być może także i pozostali uczniowie będą mogli wrócić do stacjonarnych zajęć

Dariusz Piątkowski odniósł się także do pytania, kiedy w związku ze zmianami dzieci będą miały wystawiane oceny za pierwszy semestr. Do tej pory, gdy poszczególne województwa miały ferie w różnych terminach , różne były też daty zakończenia semestru. Niektóre szkoły musiały wystawić oceny już w grudniu, inne w styczniu. Według Piątkowskiego daty zakończenia semestrów prawdopodobnie nie zostaną zmienione:

Jak rozumiem, większość dyrektorów pozostanie prawdopodobnie przy tych terminach, które przyjęli w swoich szkołach

Co z maturami próbnymi?

Wiceminister odniósł się również do zmian dotyczących egzaminu ósmoklasisty oraz matury. W tym roku mają być one prostsze. Piątkowski zapewnia, że wkrótce zostana podane informacje o ograniczeniu obowiązującego materiału oraz propozycje zmian podstawy programowej:

Ostateczne rozporządzenie ma być opublikowane do połowy grudnia – zapowiedział.

Dariusz Piątkowski skomentował również kwestię próbnych matur. Poinformował, że resort zaproponuje termin w okolicach marca. Próbne egzaminy odbędą się w reżimie sanitarnym, jednak to od poszczególnych placówek będzie zależało czy będą chciały z tego skorzystać.

Dariusz Piątkowski poinformował, że po feriach jako pierwsze do szkół wrócą dzieci z klas I-III szkół podstawowych a także ósmoklasiści oraz maturzyści i ostatnie klasy szkół zawodowych.

Wiceminister edukacji zabrał głos w sprawie próbnych matur. Resort zaproponuje termin w okolicach marca w reżimie sanitarnym ale decyzje będą zależały od poszczególnych placówek.