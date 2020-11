Koronawirus w Polsce. Dzieci jednak nie wrócą do szkoły po feriach? Minister zdrowia komentuje! 

Minister zdrowia w rozmowie z mediami zdradził, kiedy dzieci mogą wrócić do szkoły! Czy po feriach zimowych uczniowie zakończą nauczanie zdalne? Komentarz szefa Ministerstwa Zdrowia zaskakuje! Okazuje się, że powrót do szkoły może nastąpić znacznie później niż mogliśmy się tego spodziewać. Sprawdźcie, co powiedział Adam Niedzielski!

Kiedy dzieci wrócą do szkoły?

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pandemii koronawirusa władze w Polsce już kilka tygodni temu wprowadziły wiele obostrzeń. Rządzący zdecydowali wówczas, że nauczanie stacjonarne zostaje zawieszone. Nauczanie zdalne początkowo miało trwać do 29 listopada, jednak ostatnio premier zapowiedział, że zostanie wydłużone do 23-24 grudnia. Mateusz Morawiecki ogłosił również, że w dniach 4-18 stycznia odbędą się ferie zimowe dla dzieci z całej Polski. Ale czy po feriach dzieci wrócą już do nauczania stacjonarnego? Niestety, okazuje się, że ewentualny powrót może dotyczyć tylko najmłodszych uczniów, chociaż- jak przyznaje minister zdrowia - również w tym przypadku wciąż nie jest pewne, czy tak się stanie.

To najbardziej optymistyczny wariant - Adam Niedzielski przyznał w RMF FM.

Jesteście zaskoczeni taką decyzją władz? Myślicie, że najmłodsi uczniowie rzeczywiście wrócą do szkoły po feriach zimowych? Kiedy pozostali uczniowie zakończą nauczanie zdalne?

Przypominamy również, że minister zdrowia w tym samym wywiadzie przyznał, że władze chcą, aby uczniowie nie wyjeżdżali nigdzie na ferie zimowe.

Zobacz także: Możemy zapomnieć o wyjazdach na ferie zimowe? Jest komentarz ministra zdrowia! Tego chyba nie spodziewał się nikt!

Minister zdrowia przyznał, że wciąż nie wiadomo kiedy wszyscy uczniowie wrócą do szkoły.

East News

Adam Niedzielski zdradził, że władze rozważają powrót najmłodszyc dzieci do szkoły.