Szkoły pozostają zamknięte! Zapadła decyzja w sprawie ferii zimowych! Będzie miesiąc wolnego?! 

Podczas sobotniej konferencji Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie szkół. Wiadomo co dalej z nauką zdalną. Czy dzieci wrócą do szkół po 29 listopada? Rząd ogłosił również decyzję w sprawie zbliżających się ferii zimowych. Zapowiada się ogromna zmiana, a uczniów czeka prawie miesiąc przerwy od zajęć dydaktycznych. Sprawdźcie szczegóły.

Szkoły pozostają zamknięte. Co z feriami zimowymi 2021?

Mateusz Morawiecki ogłosił nowe obostrzenia związane ze szkolnictwem. Nauka zdalna dla uczniów zostaje przedłużona do świąt Bożego Narodzenia. Podjęto również decyzję o feriach zimowych w jednym terminie dla wszystkich województw w całej Polsce. Przerwa zimowa w 2021 będzie odbywała się w terminie od 4 do 18 stycznia. Premier zapowiedział również, że zostaną wprowadzone restrykcje odnośnie przemieszczania się i apeluje a nie planowanie wyjazdów, ponieważ nie jest wykluczone, że konieczne będzie odbywanie kwarantanny. Oto co mówił Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej konferencji :

Zdecydowaliśmy, że będzie kontynuacja zamknięcia szkół do 23-24 grudnia ale następnie podjęliśmy decyzję, że ferie będą skumulowane w jednym okresie miedzy 4 a 17-18 stycznia. W tym roku 2021 musza być skumulowane w jednym czasie, żeby ruch był mniejszy, żeby nie wyjeżdżać za granice, bo może byćpotem potrzebna kwarantanna. Jak zostaniemy w domach to jest szanse ze ok. 18 stycznia będą pojawiać się pierwsze dostawy szczepionki.

Premier oznajmił również, że kwestia zasiłku opiekuńczego w związku z nowymi zasadami związanymi z nauką zdalną będą obowiązywać na takich samych warunkach jak w marcu:

Wszelkie zasady odnośnie zasiłków opiekuńczych będą takie same jak w marcu. Zasiłek opiekuńczy jest świadczony dla osób uprawnionych

Dalsze decyzje w sprawie szkół będą ogłaszane na bieżąco.

Szkoły pozostają zamknięte do Bożego Narodzenia.

East News

Ferie zimowe 2021 będą odbywały się w terminie od 4 stycznia do 18 stycznia, w jednym terminie dla całej Polski.