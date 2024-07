1 z 13

Anna Mucha dość nieśmiało zabierała się do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, ale w końcu ten moment musiał nadejść. Gwiazda niebawem wraca na plan serialu "M jak Miłość", a teraz uaktywniła się na salonach. Ostatnio pokazała się na jednym z gorętszych wydarzeń towarzyskich w tym tygodniu. Przypomnijmy: Mucha w wyszczuplającej czerni na wernisażu. Odsłoniła zgrabne nogi

Dziś natomiast aktorka przyszła do warszawskiego domu handlowego vitkAc. Okazja nie była przypadkowa - w jednym ze sklepów odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji akcesoriów dla dzieci. Mucha to teraz przykład seksownej matki Polki, więc bycie na czasie z tego typu nowinkami idealnie wpisuje się w tę rolę. Anna postawiła na wiosenną sukienkę z nowej kolekcji Zary w kolorowy print za 199 zł, do której dobrała żółtą torebkę i zegarek marki Tous, a całość stonowała nieco ciemną marynarkę Mango. Jak widać, nawet w zestawie z sieciówki można zrobić wrażenie!

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, tuż po prezentacji Mucha udała się na próbę do spektaklu "Single i Remiksy". W końcu przed nią i całą ekipą sporo pracy.

Tak Anna Mucha prezentowała się na prezentacji kolekcji gadżetów dla najmłodszych: