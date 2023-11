Książka erotyczna "365 dni" Blanki Lipińskiej okazała się bestsellerem. Często jest porównywana do "50 twarzy Grey'a", który okazał się również hitem w wersji filmowej. Już 7 lutego do kin trafi "polski Grey", a jego autorka ma nadzieję, że również będzie cieszył się ogromną popularnością.

Podczas rozmowy Blanka Lipińska zdradziła nam, że bardzo chciałaby, aby się udało przenieść swoją powieść na ekran w wersji jeden do jednego, a w filmie nie było to możliwe. Czy to oznacza, Blanka Lipińska już planuje nakręcenie serialu na podstawie książki "365 dni"?

Autorka zdradziła Party.pl jakie ma plany! Obejrzyjcie wideo i dowiedzcie się, czy powstanie serial "365 dni"? Gdzie byłby emitowany?

