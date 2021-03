"Power Couple": Mieszkanie Ewy Kasprzyk to galeria sztuki! To tam mieszka z ukochanym Michałem Kozerskim? 

Zastanawialiście się kiedyś jak mieszka Ewa Kasprzyk? Mieszkanie znakomitej aktorki ma swoją duszę! Wnętrze jest bardzo przestrzenne, ale co dodaje mu oryginalności?! W salonie Ewy Kasprzyk roi się od obrazów, co sprawia że można poczuć się jak w prawdziwej galerii sztuki! Co przedstawiają? Koniecznie musicie to zobaczyć. Czy to tam właśnie mieszka ze swoim ukochanym, Michałem Kozerskim, w którym występuje w "Power Couple"?

Jak mieszka Ewa Kasprzyk?

Ewa Kasprzyk pokazała jak mieszka! W jej wnętrzach można poczuć się jak na wernisażu zdjęć aktorki! Rąbka tajemnicy, jak gwiazda "Kogla-mogla" urządziła swoje cztery kąty uchyliła nieco Sonia Bohosiewcz, która gościła w mieszkaniu koleżanki z branży. Na ścianach w salonie Ewy Kasprzyk można było dojrzeć mnóstwo wyjątkowych zdjęć aktorki, m. in. takie robione w Toskanii specjalnie do książki aktorki. Nie brakuje również sentymentalnych pamiątek, takich jak wspólne zdjęcie Ewy Kasprzyk i wybitnego reżysera Pedro Almodóvara, które wyeksponowane jest w ramce. Wnętrze mieszkania Ewy Kasprzyk urządzone jest w w stylu retro. Nie brakuje biblioteczek, które wypełnione są po brzegi książkami. Aktorka zdecydowanie nie jest fanką minimalizmu, a jej wnętrze wypełnione jest przedmiotami, które mają dla niej wyjątkowe znaczenie.

Salon Ewy Kasprzyk utrzymany jest w kolorystyce bieli oraz ciemnego drewna. W centralnej części znajduje się duża biała skórzana kanapa oraz dwa pasujące do niej fotele. Z kolei kuchnia utrzymana jest w bieli. Część kulinarną od dziennej dzieli miejsce, w którym znajduje się duży stół oraz pokaźna duża szafa w stylu vintage.

Historia miłości Ewy Kasprzyk i Michała Kozerskiego

Życie Ewy Kasprzyk w ciągu ostatnich miesięcy zmieniło się o 180 stopni. Jesienią 2020 roku media obiegła informacja o rozwodzie aktorki z Jerzym Bernatowiczem. Para postanowiła rozstać się po 36 latach małżeństwa. Niedługo później gwiazda "Kogla-mogla" poinformowała, że jest szczęśliwie zakochana, a w dodatku... zaręczyła się!

Zastanawiałam się, czy to powiedzieć, ale powiem. Na tych wakacjach w Grecji się zaręczyłam. To się stało w Atenach, pod Akropolem. Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją!

Jej partner to Michał Kozerski, a widzowie mają teraz okazję poznać tę parę bliżej dzięki ich udziałowi w "Dance Dance Dance". Jak na razie niewiele wiadomo na temat związku Ewy i Michała, oprócz tego, że są razem już od 2,5 roku, chociaż pierwszy raz w oczy spojrzeli sobie przed 30 laty, gdy był w teatrze na jej sztuce.

Czym zajmuje się narzeczony Ewy Kasprzyk? Od 25 lat prowadzi agencję morską w Gdańsku i to właśnie w tym mieście się poznali.

