Ewa Kasprzyk szykuje się go ślubu. Gdzie gwiazda "Kogla Mogla" powie "tak"?

Ewa Kasprzyk już raz stanęła na ślubnym kobiercu. Aktorka przez ponad 30 lat była związana z Jerzym Bernatowiczem, jednak małżeństwo tej dwójki nie przetrwało próby czasu. Jak donoszą media 63-letnia ulubienica widzów po raz kolejny stanie przed ołtarzem i to w naprawdę bajecznej scenerii. W listopadzie tego roku aktorka zdradziła, że od kilku miesięcy jest szczęśliwą narzeczoną.

Zastanawiałam się, czy to powiedzieć, ale powiem. Na tych wakacjach w Grecji się zaręczyłam. To się stało w Atenach, pod Akropolem. Znowu jestem gotowa do skoku, z asekuracją! - mówiła w wywiadzie dla "Zwierciadła"