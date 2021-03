Jak dziś wygląda Rafał z kultowej "Komedii małżeńskiej" z Ewą Kasprzyk? "Wiele osób twierdzi, że w ogóle się nie zmieniłem"

"Komedia małżeńska" miała swoją premierę w 1993 roku. Świetny film z Ewą Kasprzyk i Janem Englertem w roli głównej zachwycił widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych pozycji lat 90. Z pewnością o sukcesie produkcji przesądziła doborowa obsada. Wśród znakomitych aktorów debiutować mogli najmłodsi, wcielający się w role dzieci Kozłowskich. Serca widzów skradł z pewnością Mikołaj Radwan, który zdobył przez sześć lat występował również u boku Piotra Fronczewskiego w kultowym "Tata, a Marcin powiedział". Co dziś dzieje z 36-letnim Mikołajem? Jakiś czas temu zarzekał się, że nie chce być aktorem, pomimo że pochodzi z rodziny o aktorskiej tradycji, a jego pradziadkiem był sam Stefan Jaracz! A teraz... gra w sztukach teatralnych!

Mikołaj Radwan, gdy wcielał się w rolę przeuroczego Rafała miał zaledwie 8 lat. Filmowy Rafał był błyskotliwym i bardzo charyzmatycznym chłopcem, który potrafił nieźle namieszać w szkole i w rodzinie. 8-latek doskonale odnalazł się w swojej roli, a prawdziwa popularność była dopiero przed nim. W serialu "Tata, a Marcin powiedział" występował przez ponad 6 lat! Widzowie mieli więc możliwość zobaczyć, jak Michał rośnie i z małego chłopca staje się nastolatkiem. Mimo takiego początku kariery Mikołaj nie zdecydował się na kontynuowanie aktorskiej przygody:

Kiedy padł ostatni klaps na planie tego serialu, ja nie byłem dalej zainteresowany graniem – pomimo, a może właśnie ze względu na rodzinne tradycje. Jako dziecko często byłem w teatrze, poznałem go od strony kulis i słyszałem różne opowieści. Szybko przekonałem się, że to ciężki zawód. Natomiast ja zawsze interesowałem się informatyką i chciałem zostać programistą, więc podjąłem studia, a wtedy nie miałem już czasu, żeby chodzić na castingi (...) Jest jeszcze jeden powód, dla którego wybrałem inną zawodową drogę — po prostu nie sądzę, że jestem szczególnie uzdolniony aktorsko, a reżyserzy mogą wybierać wśród adeptów akademii teatralnej, którzy mają większe pojęcie o aktorstwie ode mnie - mówił w rozmowie z "Faktem" w 2012 roku.

W 2019 roku Mikołaj na planie "Pytania na Śniadanie" spotkał się z Piotrem Fronczewskim i wspominał pracę na planie. Mikołaj wspomina, że był bardzo odważny i kolegował się z każdym twórcą serialu. Zapytany o to, dlaczego chłopiec z takiej artystycznej rodziny poszedł na informatykę, wspomniał, że lubi ten zawód, ale bardzo ciągnie go na scenę! Przy okazji wyjaśnia, skąd wziął się pomysł, na studiowanie informatyki:

Pierwszy raz usiadłem do komputera w liceum, gdzie miałem kolegę, który programował i zaproponował mi, żebym chodził z nim na zajęcia do pałacu młodzieży i tam zacząłem bawić się z programowaniem, co wydało mi się bardzo interesujące. Po prostu w życiu jest więcej rzeczy interesujących niż się ma na to czas, ale na scenę też bardzo mnie ciągnie.