Ida Nowakowska pojawiła się w programie „Dzień Dobry TVN”. To zaskakujące wystąpienie było jej pierwszym publicznym występem w tej stacji od dłuższego czasu. W rozmowie z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim opowiedziała o przemianach, jakie zaszły w jej życiu zawodowym. W trakcie rozmowy ujawniła, że otrzymała propozycję jednej z głównych ról w amerykańskiej produkcji filmowej.

Zaskakująca propozycja z Hollywood. Film oparty na prawdziwej historii

Ida Nowakowska przez kilka lat była jedną z najjaśniejszych gwiazd TVP. Niestety, na początku 2024 roku w mediach gruchnęła wiadomość, że prowadząca "Pytania na śniadanie" znika ze śniadaniówki. Ida Nowakowska straciła pracę w TVP, a oburzeni Polacy zaczepiali ją na ulicy. Po zakończeniu współpracy w TVP Ida Nowakowska niezbyt często pojawiała się w mediach na oficjalnych imprezach. Teraz nagle zaskoczyła wizytą w "Dzień Dobry TVN".

Nowakowska podczas rozmowy w śniadaniówce TVN ujawniła, co u niej słychać i jakie ma plany zawodowe. Była gwiazda TVP zdradziła, że jakiś czas temu skontaktowała się z nią producentka z Hollywood, oferując główną rolę w filmie opartym na prawdziwej historii rodzinnej.

Jeśli chodzi o takie filmowe sprawy, skontaktowała się ze mną producentka z Hollywood i zaproponowała jedną z głównych ról w jej filmie. Scenariusz jest oparty na historii jej babci, która była wywieziona z Kresów na Syberię i potem z armią Andersa trafiła aż do Indii, gdzie była przez kilka lat, potem do Wielkiej Brytanii, a potem do Nowego Jorku, gdzie założyła rodzinę, urodziła córkę, jej córka urodziła córkę i to jest ta pani producent Ida Nowakowska mówiła w ''Dzień Dobry TVN''.

Ida Nowakowska jako współproducentka dokumentu. Zdradza zawodowe plany

Efektem współpracy była realizacja filmu dokumentalnego, w którym Ida Nowakowska pełniła funkcję współproducentki. Według jej słów, dokument ma być gotowy w 2026 roku. Praca nad projektem stała się dla niej okazją do głębszego zrozumienia historii oraz zaangażowania się w produkcję na międzynarodowym poziomie. Nie chciała jednak zdradzić, kogo miałaby zagrać w planowanej fabularnej produkcji, podkreślając jedynie, że rola związana jest z tańcem i jest jej bardzo bliska.

W "Dzień Dobry TVN" padło również pytanie o przyszłość zawodową Idy Nowakowskiej w polskich mediach. Artystka przyznała, że otrzymuje liczne pytania od widzów o swoją działalność i zapewniła, że w najbliższych miesiącach będzie obecna w Polsce.

Na pewno przyszły rok będzie bardzo związany z Polską. Kocham Polskę i kocham widzów polskich i dopytują się codziennie więc bardzo mi miło i za to też dziękuję, że wszyscy o mnie pamiętają i życzą mi dobrze. Rzeczywiście, szykuje się jedna super produkcja i też super show. To będzie coś... inna odsłona Idy, to mogę powiedzieć. zdradziła tajemniczo Ida Nowakowska.

Była gwiazda TVP nie ujawniła, w jakiej stacji będziemy mogli ją zobaczyć. Pozostaje więc czekać na dalsze wieści od Idy Nowakowskiej.

