Michał Orzechowski, znany szerokiej publiczności jako DJ Hazel, zmarł niespodziewanie 7 maja tego roku. Prokuratura Okręgowa we Włocławku oficjalnie potwierdziła, że 44-letni artysta popełnił samobójstwo. Rzecznik prasowy Prokuratury, Arkadiusz Arkuszewski, informował, że w związku z tragedią wszczęto postępowanie dotyczące ewentualnej namowy lub pomocy w targnięciu się na życie.

Do dramatycznego odkrycia doszło 7 maja 2025 roku. Ciało DJ Hazela znaleziono w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem w Skępem, w województwie kujawsko-pomorskim. Prokuratura niezwłocznie rozpoczęła działania wyjaśniające. 9 maja przeprowadzono sekcję zwłok, podczas której pobrano materiał do badań toksykologicznych. Badania nie wykazały obecności substancji psychoaktywnych.

DJ Hazel był postacią rozpoznawalną w świecie muzyki elektronicznej. Był współtwórcą legendarnego Sunrise Festival w Kołobrzegu oraz właścicielem dwóch klubów muzycznych – jednego w Borkowie, a drugiego właśnie w Skępem. Wiadomo również, że artysta posiadał pozwolenie na broń, jednak prokuratura nie łączy tego faktu z okolicznościami jego śmierci.

1 lipca, w dniu, w którym DJ Hazel obchodziłby swoje urodziny, jego przyjaciel – Jacek Nowak, znany z programu „Warsaw Shore” jako Boss – opublikował emocjonalny wpis na mediach społecznościowych. Wspominał w nim ich wieloletnią przyjaźń, wspólne żarty i tradycję składania sobie życzeń urodzinowych.