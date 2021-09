Poruszający wpis Mai Hyży o poronieniu: „Nie wybaczę i nie wybaczymy tego nigdy”

Maja Hyży pokazała bliznę na nodze! Gwiazda wrzuciła do sieci odważne zdjęcie z basenu i dodała motywujący wpis na temat akceptacji własnego ciała. Fotka robi prawdziwą furorę w sieci. Dlaczego? Zobaczcie sami! Maja Hyży z blizną na nodze. Co jej się stało? Maja Hyży ma bliznę na nodze po operacji biodra związanej z ich chorobą. Piosenkarka nie wstydzi się jednak jej i odważnie pozuje w kostiumie kąpielowym. Dlaczego? Zrozumiała, że nie ma się czego wstydzić: To ja, w całej okazałości. Bez retuszu i bez filtrów. Jeśli ktoś ma ochotę na krytykę spoko, ale nie rusza mnie to. Odnalazłam kiedyś w swoim życiu wartość mojego ciała i jestem jego świadoma 100% a co najważniejsze jestem z niego dumna, jakie nie jest, ale jest moje ‼️ Uśmiechnij się do życia i powiedz ze jesteś piękny ‼️ - napisała była żona Grzegorza Hyżego na Instagramie. Pod postem posypały się komentarze, w których fani artystki zdradzają, że również mają takie blizny i też się ich nie wstydzą! Moja imienniczko jesteś piękna ! A że masz bliznę...też mam. Chyba z 5 ran szytych lepiej czy gorzej :) ale tak jak napisałaś - są nasze i tworzą naszą historię Mam identyczną bliznę i to też na prawej nodze 😉 wstydziłam się jej jak byłam młodsza. Kupowałam stroje kąpielowe ze spódniczką albo spodenkami żeby była mniej widoczna. Teraz już nie zwracam na to uwagi i kupuję taki jaki mi się podoba. A inni? Niech patrzą Ja mam bliznę idącą przez cały brzuch. Już też zdążyłam ją polubić - piszą internautki. Brawo Maja! Wyświetl ten post na Instagramie. ...