Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy zginął tragicznie w wypadku drogowym 23 kwietnia, a wiadomość o jego śmierci pogrążyła w żałobie cały kraj. Mieszkańcy Jasła postanowili uczcić jego pamięć w wyjątkowy sposób. Zainicjowali zbiórkę na rzecz bezdomnych zwierząt, nawiązując do działalności, która była mu szczególnie bliska.

Po tragicznej śmierci Łukasza Litewki mieszkańcy Jasło postanowili uczcić jego pamięć w wyjątkowy, bardzo symboliczny sposób. Zamiast tradycyjnych zniczy i kwiatów zorganizowano spontaniczną zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt - dokładnie tych, którym polityk przez lata pomagał. Wydarzenie odbyło się w miejskim parku, gdzie od samego początku zaczęły napływać dziesiątki osób z darami dla potrzebujących czworonogów.

Skala akcji przerosła wszelkie oczekiwania - w krótkim czasie udało się zebrać nawet ponad tonę karmy, która trafi do schronisk i lokalnych przytulisk. Mieszkańcy pokazali tym samym, że pamięć o Łukaszu Litewce można wyrazić poprzez konkretne działania i kontynuowanie jego misji pomagania najsłabszym.

To była cicha, ale bardzo wymowna lekcja empatii. Jasło zdało ją na szóstkę przekazał portal jaslo4u.pl.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy i działacz społeczny, zginął tragicznie 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, gdy polityk poruszał się rowerem - został potrącony przez samochód, który zjechał na jego pas ruchu. Mimo szybkiej interwencji służb i podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

Śmierć Litewki poruszyła opinię publiczną w całym kraju. Był znany nie tylko z działalności politycznej, ale przede wszystkim z ogromnego zaangażowania w pomoc potrzebującym - wspierał chore dzieci, organizował zbiórki i angażował się w ratowanie bezdomnych zwierząt. Okoliczności wypadku bada prokuratura, a w sprawie zatrzymano kierowcę, który usłyszał zarzuty związane ze spowodowaniem tragicznego zdarzenia.

Zobacz także: