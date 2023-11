Dzięki udziałowi w „Tańcu z Gwiazdami” cała Polska poznała historię Joanny Mazur, niewidomej biegaczki, która na swoim koncie ma mnóstwo osiągnięć sportowych. W jednym z odcinków tanecznego show sportsmenka pokazała, w jak trudnych warunkach musi mieszkać. Ten dramatyczny widok wstrząsnął widzami i w sieci zostały zorganizowane trzy zbiórki, w których udało się zebrać dla Joanny Mazur ponad 300 tys. zł.

Reklama

Jakiś czas temu biegaczka wzięła udział w programie Krzysztofa Ibisza „Demakijaż”. To, co tam powiedziała jest niezwykle wzruszające. Zobaczcie, czego Joanna Mazur obawia się najbardziej!

Czego boi się Joanna Mazur?

Joanna Mazur jest multimedalistką, ale widzowie tanecznego show doceniają nie tylko jej sukcesy w sporcie, ale też ogromny talent do tańca. Kobieta poruszyła serca Polaków, a pokazując trudne warunki, w których mieszka uświadomiła ludziom, jak wygląda sytuacja niepełnosprawnych sportowców. Joanna Mazur powoli zaczęła tracić wzrok w dzieciństwie. Ta sytuacja zaczęła się, kiedy miała siedem lat i cały proces trwał przez około sześć lat. Gwiazda „Tańca z Gwiazdami” w wielu wywiadach mówiła o utracie wzroku, ale do tej pory nie zdradziła, czego w związku z tym boi się najbardziej. Okazuje się, że najtrudniejsze dla niej jest to, że wspomnienia z czasem się zacierają i Joanna zapomina, jak wyglądają jej bliscy:

Teraz zupełnie inaczej odbieram świat. To, czego nie pamiętam, czego nie mogę zobaczyć, staram się za pomocą dotyku i opisu sobie wyobrazić. Tak teraz zbieram wspomnienia. Najtrudniejsze jest dla mnie to, że zaczynam zapominać tak ważne dla mnie twarze, jak twarz mojej mamy – powiedziała ze wzruszeniem Joanna Mazur.

Sportsmenka nie boi się poruszać trudnych tematów. Tym razem wzruszyła po raz kolejny!

Zobacz także: "Byłam wytykana palcami i wyśmiewana" Joanna Mazur wspomina swoje traumatyczne dzieciństwo

Joanna Mazur wiele wysiłku wkłada, aby osiągać sukcesy sportowe

East News

Joanna Mazur jest faworytką "Tańca z Gwiazdami"

East News