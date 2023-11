Joanna Mazur przyznała, że w pewnym momencie nie była już w stanie chodzić do szkoły. Wróciła zapłakana do domu i przyznała rodzicom, że już dłużej nie wytrzyma. W rozmowie z "Vivą!" podkreśliła jednocześnie, że te wydarzenia ukształtowały ją jako osobę, którą jest teraz.

Nie miałam po co tam iść. Któregoś dnia wróciłam do domu zalana łzami i powiedziałam: „Koniec, dłużej nie dam rady”. Myślę, że wszystko, co mnie wtedy spotkało, mocno wpłynęło na to, jakim teraz jestem człowiekiem - powiedziała Joanna Mazur.