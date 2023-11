Tydzień temu w programie "Taniec z Gwiazdami" został wyemitowany krótki filmik, który wstrząsnął jurorami i widzami show. W materiale wideo Joanna Mazur pokazała, jak mieszka. Okazało się wówczas, że niewidoma biegaczka od wielu lat mieszka w internacie- w małym, bardzo skromnie urządzonym pokoiku bez łazienki i ubikacji.

Czuję się zażenowany i zawstydzony, że osoba dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje odpowiedzialne za to, aby takie osoby wspomóc? Gdzie są sponsorzy prywatni? Jest mi po prostu wstyd, a z Ciebie Joasiu czuje się dumny!- mówił poruszony Andrzej Grabowski.

Sytuacja Joanny Mazur poruszyła internautów, którzy zorganizowali zbiórki na nowe mieszkanie dla gwiazdy sportu. Jak już wiemy udało się już zebrać ponad 297 tysięcy złotych! Dziś Joanna Mazur w 7. odcinku "Tańca z Gwiazdami" skomentowała wydarzenia z ostatniego tygodnia i podziękowała za wsparcie.

Joanna Mazur otrzymała nowe mieszkanie

Joanna Mazur w krótkim filmie wyemitowanym przed występem podziękowała wszystkim za wsparcie. Niewidoma uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" nie ukrywała poruszenia, wspominając o zbiórkach, które zorganizowali internauci.

Widzowie poznali moją sytuację, pokazałam jak wygląda moje życie- powiedziała Joanna Mazur. Ja byłam do tego przyzwyczajona, to był duży szok, jak ktoś to zobaczy z zewnątrz. Nie umiałam się powstrzymać, żeby wytrwać, żeby nie płakać. Te pieniądze, które są zbierane są dla mnie ogromnym zaskoczeniem, to jest bardzo, bardzo miły gest, bardzo go doceniam i bardzo dziękuję. Ja chyba potrzebuję trochę czasu, żeby się odnaleźć w tym wszystkim.

Po występie Joanny Mazur i Jana Klimenta Andrzej Grabowski również podziękował widzom za wsparcie, jakie otrzymała od nich niewidoma biegaczka.

Pozwólcie, że na początku odniosę się do tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Chciałem wszystkim podziękować za wszelkie zeinteresowanie się tym tematem o którym mówiliśmy, tym który zobaczyliśmy. Dziękuję wam moi rodacy, jesteście wspaniali- powiedział juror.

Ku zaskoczeniu wszystkich, chwilę później przed kamerami wystąpił Zbigniew Jakubas, który jest deweloperem i tydzień temu, od córki dowiedział się o trudnej sytuacji niewidomej sportsmenki. Pan Zbigniew zrobił Joannie Mazur ogromną niespodziankę i wręczył jej klucze do wymarzonego mieszkania!

O pani historii dowiedziałem się w ubiegły piątek, od mojej córki Joanny. Podeszła do mnie zapłakana i powiedziała, żebym obejrzał program w internecie. Wzruszyłem się jeszcze bardziej niż pan Andrzej Grabowski. Mam to szczęście, że jako przedsiębiorca w Krakowie buduję nowe osiedle na ulicy Wrocławskiej. Chciałbym teraz powiedzieć, że jestem zaszczycony tym, że mogę wręczyć pani symboliczny klucz do mieszkania, które pani od nas otrzymuje. Chciałbym podziękować stacji, trzeba pokazywać, że są potrzeby. My o tym nie wiemy, mówmy o tym- mówił mężczyzna.

Zaskoczona Joanna Mazur podziękowała i... przeprosiła widzów. Za co przepraszała gwiazda "Tańca z Gwiazdami"?

Z całego serca bardzo, bardzo dziękuję. To wszystko co dzieje się teraz, co dzieje się w ostatnich dniach to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. Z jednej strony czuję się ogromnie zakłopotana i jeśli ktokolwiek z państwa oglądających materiał z zeszłego tygodnia odczuwał litość, to bardzo za to przepraszam. To jest poczucie, którego ja bardzo nie lubię- mówiła wzruszona i zaskoczona Joanna Mazur

Zobaczcie, jak to wyglądało!

Joanna Mazur otrzymała klucze do jej nowego mieszkania.

Biznesmen przyznał, że Joanna Mazur będzie mogła przeprowadzić się jeszcze w tym roku.

