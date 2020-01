Poruszające wyznanie Anny Lewandowskiej w DDTVN. Trenerka prosi o pomoc dla chorego dziecka

Anna Lewandowska w programie "Dzień Dobry TVN" apelowała o pomoc dla 8-miesięcznego Patryka Radwańskiego. Trenerka razem z rodzicami chłopca prosiła widzów o wsparcie zbiórki, dzięki której Patryk będzie mógł rozpocząć terapię genową w USA. Anna Lewandowska nie ukrywała wzruszenia mówiąc o historii i chorobie małego Patryka. Trenerka aktywnie włączyła się w akcję pomocy dla dziecka, a dziś w śniadaniowym programie TVN mogła po raz pierwszy osobiście spotkać się z chorym chłopcem. Jej słowa wzruszają do łez.

Anna i Robert Lewandowscy bardzo często angażują się w działalność charytatywną. Jakiś czas temu okazało się, że para m.in. przekazała pół miliona złotych na remont jednego z oddziałów Centrum Zdrowia Dziecka. Pod koniec ubiegłego roku Anna Lewandowska zapowiedziała akcję charytatywną na rzecz małego Patryka Radwańskiego u którego zdiagnozowano rdzeniowy zanik mięśni (SMA1). W sieci cały czas trwa zbiórka na rzecz Patryka, a dziś trenerka w "DDTVN" apelowała o pomoc dla chłopca. Anna Lewandowska nie ukrywała wzruszenia mówiąc o chorym dziecku.

Czasu jest bardzo mało. To jest walka z czasem dosłownie, ponieważ lek musi być podany do drugiego roku życia, a Patryczek ma 8 miesięcy- mówiła Anna Lewandowska. (...) Ja go dzisiaj pierwszy raz poznałam i powiem szczerze, że jako mama wiem, że życie dziecka jest najważniejszym momentem...- dodała w "DDTVN".