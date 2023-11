3 z 4

Jak podaje serwis sportowefakty.pl dzieci czerpią nie tylko radość z wizyty piłkarza i trenerki, ale przede wszystkim wolę walki i motywacje, aby starać się wygrać z chorobą. Pozytywne nastawienie w leczeniu jest bardzo ważne i to właśnie pomagają w dzieciach wyzwolić sportowcy. Rzecznik prasowy Centrum Zdrowia Dziecka wspomina, że Robert Lewandowski zawsze zachęca małych pacjentów do walki, a słowa wypowiedziane przez idola to dla dziecka bardzo ważna rzecz. Katarzyna Gardzińska zdradziła w wywiadzie dla sportowefakty.pl , że jeden z pacjentów podczas wizyty Lewandowskich zaczął chodzić, być może było to z powodu emocji – dodała, ale „były to jego pierwsze kroki”:

Przy Robercie i Ani nasz pacjent zaczął chodzić – powiedziała dla sportowefakty.pl Katarzyna Gardzińska z Centrum Zdrowia Dziecka

