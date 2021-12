Córka Żory Korolyova pożegnała tatę. Rozdzierające serce słowa 11-latki

Nowa odsłona "Tańca z gwiazdami" ledwie się rozpoczęła, a już budzi ogromne emocje. Największą burzę wywołały wpisy Żory Korolyova , tancerza znanego z poprzednich edycji hitowego show. Choć tym razem nie występuje w programie, ale zadbał o to, by było o nim głośno. Tancerz mocno skrytykował pierwszy odcinek jubileuszowego - 10. sezonu "Tańca z gwiazdami" w Polsacie. Dostało się m.in. bodaj największej gwieździe tej edycji - Barbarze Kurdej-Szatan . Aktorka, która tańczy w parze z Jackiem Jeschke, otrzymała od jurorów bardzo wysokie noty. To nie spodobało się jednak Korolyovowi. - Z całym szacunkiem za Tango 29 punktów, słaba choreografia, połowa nie do rytmu i 29 punktów na 30... No nie znam się na tańcu niestety - pisał m.in. Teraz Basia postanowiła ustosunkować się do jego wpisów. Co o nim sądzi? Zobacz także: Żora Korolyov zaatakował Basię Kurdej-Szatan za występ w "Tańcu z Gwiazdami"! Czy gwiazda przejmuje się krytyką? Barbara Kurdej-Szatan odpowiada na zarzuty Korolyova Basia zamieściła na Instagramie wpis, w którym dzieli się z fanami wrażeniami z udziału w show. Jak jej się podoba występ na parkiecie "Tańca z gwiazdami" ? Scena to magia ... i chwile na niej są piękne ! Zawsze ! Dlatego tak to kocham ! Taniec towarzyski to dla mnie nowe fascynujące wyzwanie. Dziękuję Ci Jacku @jacekjeschke za każdą chwilę i na scenie i na sali treningowej :) za Twoją cierpliwość, profesjonalizm, zdecydowanie, precyzję, za radość i za to, że jesteś taki wymagający ale jednocześnie wyrozumiały :D i w ogóle - po prostu świetny z Ciebie gość !!! Co szykuje na jutrzejszy drugi odcinek aaaaAAaaa już się boję 😱ale obiecuję, że dam z siebie wszystko !!! I dziękujemy Wam ogromnie - kochani moi tutaj - za wsparcie :))))))))...