Kacper Tekieli zginął w Alpach schodząc z góry Jungfrau. To wtedy najprawdopodobniej został porwany przez lawinę, ale jak informowały szwajcarskie media sprawa wypadku zostanie jeszcze zbadana. W jednym z ostatnich wywiadów Kacper Tekieli mówił szczerze o swojej miłości do wspinaczki i ryzyku, z jakim się wiążę. Teraz, po śmierci alpinisty te słowa poruszają jeszcze bardziej...

18 maja Kacper Tekieli został znaleziony przez ratowników w Rottalsattel, a media obiegła wiadomość o śmierci męża Justyny Kowalczyk. Multimedalistka olimpijska w wyjątkowych słowach pożegnała męża, a każdy kto ich znał pisze, że byli idealnym i doskonale dobranym małżeństwem.

Kacper Tekieli w marcu udzielił szczerego wywiadu dla "Interii" i wspominał o akcjach pomocowych, w jakich brał udział. Jednocześnie wspinacz nie ukrywał, że ekstremalne wyprawy rzadko przebiegają bez komplikacji. Słowa z tego wywiadu teraz nabierają zupełnie innego wydźwięku...

- Tak naprawdę wszędzie tam, gdzie są skała, lód i śnieg to rzadko takie wyprawy przebiegają bez komplikacji. Ale nigdy nie wpakowałem się w poważne problemy. Są nieasekurowalne polewki lodowe, gdzie nie sposób założyć zadowalającą asekurację. Trzeba się w tym ruszać bardzo pewnie. Mówiąc wprost, jest to taki bilet w jedną stronę. Jeżeli się poleci, to przy dobrym zbiegu okoliczności się nie zginie, ale nie ma co liczyć na szczęśliwe zakończenie - mówił Kacper Tekieli w wywiadzie dla Interii.