Maryla Rodowicz i Doda to absolutnie dwie największe legendy na rodzimej scenie muzycznej. Obie niezmiennie zachwycają swoją sceniczną charyzmą, choć w trakcie występów prezentują dwa odległe od siebie światy. Jak się okazało, jedna z nich bardziej oczarowała Ralpha Kaminskiego, który w programie wojewódzkiego szczególnie zachwycał się wyglądem Rodowicz.

Ralph Kaminski zachwycony Marylą Rodowicz

W najnowszym odcinku programu Kuby Wojewódzkiego w TVN-ie, w którym gościł Ralph Kaminski, rozmowa zeszła na Marylę Rodowicz i to w bardzo bezpośrednim tonie. Wokalista miał okazję powiedzieć nieco więcej o Maryli Rodowicz, z którą wielokrotnie podejmował współpracę. Pytany o swoje wcześniejsze deklaracje, wrócił do nich bez wycofywania się i otwarcie podtrzymał zestawienie Rodowicz z Dodą.

Wskazał, że to właśnie Maryla Rodowicz jest dla niego dużo bardziej seksi niż Doda.

To nie jest popularna opinia stwierdził Wojewódzki.

Na tym jednak rozmowa się nie zatrzymała, bo Wojewódzki dopytywał o szczegóły.

Doda nie ma szans z Rodowicz w oczach Ralpha Kaminskiego?

Ralph Kaminski wyjaśnił, że w jego odbiorze decyduje naturalne piękno, a nie efekt pracy nad sylwetką. Przy okazji zaznaczył też, że nie odbiera to urodzie Dody, ale jego gust idzie w innym kierunku. Kiedy próbował opisać, co konkretnie robi na nim największe wrażenie u Maryli Rodowicz, sprowadził rozmowę w dość nieoczekiwany kierunek.

Dla mnie Maryla jest hot. Ja z nią pracowałem parokrotnie. I bardziej podoba mi się naturalne piękno. Jeżeli mam być ogólny – taki mam gust. To nie znaczy, że Doda nie jest piękna. Bardzo tam pracuje nad sylwetką. Ale Maryla ma taką… Nie wiem, jak to powiedzieć dyplomatycznie… Piękną tylną część ciała

Dalszy ciąg był już tylko bardziej konkretny. Gdy prowadzący poprosił o doprecyzowanie, o jaką część ciała chodzi, Kaminski wskazał wprost, że ma na myśli pośladki Maryli Rodowicz. Następnie dość jednoznacznie je ocenił:

Bardzo ładne. Duże, jędrne

Takiego obrotu w trakcie wywiadu Wojewódzkiego z Ralphem Kaminskim raczej trudno było się spodziewać.

