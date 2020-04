Porody rodzinne znów będą możliwe? Jest stanowisko ministra zdrowia!

Zakaz porodów rodzinnych w szpitalach w dobie koronawirusa budził ogromne kontrowersje. Został on wprowadzony ze względów bezpieczeństwa, ale budził też protestt wśród niektórych przyszłych mam i tatusiów. Powstała nawet petycja, którą podpisała m.in. Katarzyna Glinka, by umożliwić kobietom poród z bliską osobą.

Teraz okazuje się, że porody rodzinne znów mogą być możliwe! Zobaczcie, co na ten temat powiedział w środę minister zdrowia!

Porody rodzinne znów możliwe?

Poczas konferencji dotyczącej II etapu odmrażania gospodarki, dziennikarze zapytali ministra zdrowia m.in. o to, czy znów będzie zgoda na porody rodzinne. Łukasz Szumowski wprost powiedział, że nie było takiego odgórnego zakazu, ale szpitale decydowały się na ten to, by chronić pacjentki i ich dzieci przed potencjalnym zarażeniem koronawirusem:

Odgórnego zakazu nie było. To zależy od indywidualnej jednostki i możliwości dystansowania - mówił minister Łukasz Szumowski.

Minister zdrowia dodał też, że to dyrektorzy placówek decydują, czy są w stanie zapewnić dystans pacjentkom i ich rodzinom, by wznowić porody rodzinne czy pozwolić na odwiedziny.

Dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym aby wprowadzić porody rodzinne

To oznacza, że niektóre szpitale w najbliższym czasie mogą rezygnować z tego zakazu i pozwolić na porody rodzinne, w innych będzie to nadal niemożliwe!

Dyrektorzy szpitali sami muszą zdecydować czy do ich placówkek wrócą porody rodzinne.